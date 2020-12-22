《午市前瞻》港股年結前走勢持續膠著，專家建議半新股逢高套利

《經濟通通訊社２２日專訊》雖然美國國會就新一輪紓困方案達成協議，但隨著英國出現變

種新冠病毒，市場憂慮新毒株會令疫情嚴重爆發，隔晚美股三大指數升跌不一但變幅不大，港股

方面則低開４５點，早段濠賭股、石油股，以及地產股拖累大市，令恆指一度挫至半日低位

２６２０４點，但其後觸底反彈，受惠於個別體品股、手機股及醫藥股，其中安踏（０２０２０

）逾３２億售健身器材附屬公司，半日升５﹒１９％，報１１３﹒６元，為半日表現最好藍籌；

半日最差藍籌則為銀娛（０００２７），暫挫３﹒２５％，報５６﹒６５元。恆指一度因科網龍

頭股造好而調頭向上，曾見半日高位２６３６５點，但其後缺乏支持再轉跌，最終半日反覆向下

報２６２８４點，跌２２點或跌０﹒０８％，主板成交６０２﹒６９億元。國指報１０４４６點

，升４４點或升０﹒４３％。科指報８２１２點，逆市升５２點或升０﹒６４％。

內地兩市個別發展，上證綜指報３４１３點，跌６點或跌０﹒２０％，成交２３５９﹒０８

億元人民幣；深證成指報１４１５７點，升２２點或升０﹒１６％，成交２９８８﹒２９億元人

民幣。

重磅股方面，匯控（００００５）受英國就捕魚權向歐盟提出新提議帶動，微升０﹒２５％

，報３９﹒６元；港交所（００３８８）昨日破頂後今回吐，暫走低０﹒５％，報４０１元；友

邦（０１２９９）跌１﹒０６％，報８８﹒９元；建行（００９３９）漲０﹒５３％，報５﹒６

８元；中移動（００９４１）軟０﹒２３％，報４４﹒０５元；長和（００００１）報５２﹒６

５元跌２﹒５％，旗下公司被美國商務部列入黑名單。



＊法工委表明修訂反壟斷法，科網龍頭無懼普揚＊



中央經濟工作會議表明將強化反壟斷，並防止資本無序擴張。全國人大法工委岳仲明表示明

年預定的重點立法工作包括修訂《反壟斷法》。阿里巴巴（０９９８８）高開低走半日軟０﹒１

６％，報２４９﹒６元；國家工信部昨日（２１日）點名騰訊（００７００）旗下兩款應用程式

涉欺騙用戶下載，惟騰訊仍漲０﹒１７％，報５７３元；美團（０３６９０）走上０﹒５％，報

２７９﹒８元；京東集團（０９６１８）收復十天線（約３１７元），半日升１﹒６％，報３１

８﹒４元；被調入深港通下的港股通名單的半新股京東健康（０６６１８）繼續受追捧，曾見１

８０元破頂，半日揚２﹒８３％，報１７０﹒７元。

手機股榮辱互見，小米（０１８１０）官方商城宣傳預告中顯示，小米１１將於本月２８日

正式發布，股價半日揚２﹒０５％，報２９﹒９元；舜宇（０２３８２）連跌兩日後反彈，今早

盤中高見１５９﹒８元，半日升３﹒１３％，報１５８﹒４元；比亞迪電子（００２８５）走低

１﹒７９％，報４１﹒０５元；瑞聲科技（０２０１８）軟０﹒９５％，報４１﹒５元；丘鈦科

技（０１４７８）走上２﹒０２％，報１２﹒１４元。

中汽協公布，據海關總署數據分析，汽車商品進出口總額為１６３億美元，按月增長６﹒３

％，按年增長１３﹒９％。汽車商品進出口金額按月均呈增長，其中出口金額增速更為明顯。惟

汽車股普走軟，吉利（００１７５）跌１﹒９３％，報２２﹒９元；廣汽（０２２３８）走低２

﹒０４％，報８﹒１６元；隔晚電動車廠特斯拉以第五大權重加入標指成份股，股價收插６﹒４

９％，報６４９﹒８６美元，拖累比亞迪（０１２１１）半日挫３﹒４８％，報１９９﹒４元；

長汽（０２３３３）盤中一度見２０﹒９５元破頂，半日漲２﹒６６％，報２０﹒４５元，以現

價計，該股暫連升７日，累計升幅３５﹒７９％。



＊澳門政府要求延長入境隔離期，賭股齊挫＊



全球疫情嚴峻，澳門政府宣布加強防疫措施，入境澳門前１４日內到過中國內地或台灣以外

的國家或地區，包括香港和英國，入境後要接受２１日隔離，較原本的１４日增多７日。澳門賭

業未見轉機，濠賭股齊挫，金沙（０１９２８）挫２﹒６１％，報３３﹒６元；銀河娛樂跌３﹒

２５％，報５６﹒６５元；新濠國際（００２００）走低２﹒５２％，報１４﹒６８元；澳博控

股（００８８０）跌２﹒０５％，報８﹒６元；美高梅（０２２８２）軟０﹒８７％，報１１﹒

３４元。

市場憂慮變種冠狀病毒蔓延迅速，油價於周一重挫近３％。布油期貨收跌２﹒６％報５０﹒

９１美元，而１月美油期貨則收跌２﹒８％報４７﹒７４美元，俄羅斯副總理諾瓦克於周一表示

，全球石油市場的復甦速度預期慢，或需要兩至三年時間。石油股普軟，中石油（００８５７）

挫２﹒０８％，報２﹒３５元；中石化（００３８６）半日持平，報３﹒３９元；惟中海油（０

０８８３）升０﹒６９％，報７﹒３元；中石化油服（０１０３３）走低１﹒５４％，報０﹒６

４元；中海油服（０２８８３）走落１﹒７１％，報６﹒３３元。

市場對變種病毒的憂慮影響金價於周一微跌。現貨金曾跌０﹒２％至１８７７﹒８３美元；

而美國黃金期貨則收跌０﹒３％至每盎司１８８２﹒８０美元。金礦股回吐，紫金礦業（０２８

９９）日前高見８﹒５５元破頂，惟今早挫２﹒８４％，報８﹒２２元；招金礦業（０１８１８

）瀉４﹒４４％，報９﹒４６元；中國黃金（０２０９９）軟３﹒７％，報１１﹒９６元；山東

黃金（０１７８７）插４﹒０７％，報１７﹒９元。



＊李偉傑：港股料２６０００有支持，２６８００遇阻力＊



英國疫情嚴竣，更出現變種病毒株，歐洲股市全線下挫，港股今早低開後曾經轉升，惟後繼

乏力，大中華投資策略研究學會副會長李偉傑向《經濟通通訊社》表示港股受外圍消息影響令１

２月走勢膠著，指疫情消息已不是新鮮事，料不會對市場造成重大影響，預計港股在年結前會於

２６０００點見支持，２６８００點遇阻力，最壞情況或會下試２５８００點，觸及５０天線。

另外，他指出，近期半新股如京東健康（０６６１８）、華潤萬象（０１２０９）等累計升

幅可觀，一旦資金轉炒新板槐，則恐有調整壓力；而一眾半新股現價偏貴，因此並不特別推介個

別股份，建議投資者可逢高獲利。（ｗｓ、ｐｌ）

