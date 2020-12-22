《美元走勢－羅明立》美元整固但弱勢未改，可短炒上落波幅

最高 最低 東京收市

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美元╱日圓 １０３﹒４８ １０３﹒２８ １０３﹒４４

歐元╱美元 １﹒２２４３ １﹒２２１５ １﹒２２１８

英鎊╱美元 １﹒３４５７ １﹒３３８０ １﹒３３８０

美元╱瑞郎 ０﹒８８７５ ０﹒８８５４ ０﹒８８６８

美元╱港元 ７﹒７５３４ ７﹒７５２３ ７﹒７５２６

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《美元走勢》英國出現變種病毒，令市場避險情緒升溫，當地及歐洲國家收緊防疫措施。另

一方面，美國民主、共和兩黨就９０００億美元的疫情紓困方案基本上達成共識，這是繼３月份

公布、２﹒３萬億美元支持經濟方案後，美國史上第二大規模的刺激方案，包括向每名符合資格

的市民派發６００美元現金，每星期發放３００美元，額外聯邦失業援助，租戶可獲得協助，小

型企業將獲更多的薪酬保障貸款，以避免大幅裁員。



＊英鎊一度失守１﹒３２＊



憂慮英國病毒變種及英歐談判無進展，歐美股市早段大幅下跌，英鎊一度失守１﹒３２，避

險情緒升溫刺激美匯反彈上９１，但其後美國救助方案確定加上英國首相約翰遜就漁業問題提出

新方案，市場認為英方肯作出某程度妥協，有利雙方達成協議；此外，專家指疫苗應有效對付變

種病毒，市場憂慮回落，英鎊急彈重回１﹒３４以上。

除非病毒變種至疫苗亦失效的情況，否則對匯價影響應短暫，不過近期將難以破頂；脫歐貿

易協議如談妥應避免兩地經濟進一步惡化。美元應進行整固但弱勢未改，短炒上落波幅較合適。



方向 入市價 目標位 止蝕

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美元╱日圓 觀 望

歐元╱美元 沽出歐元 １﹒２２５０ １﹒２１５０ １﹒２３００

英鎊╱美元 觀 望

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

