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即市新聞

22/12/2020 15:52

《美元走勢－羅明立》美元整固但弱勢未改，可短炒上落波幅

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　１０３﹒４８　　　１０３﹒２８　　　１０３﹒４４
　　　歐元╱美元　　　　１﹒２２４３　　　１﹒２２１５　　　１﹒２２１８
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒３４５７　　　１﹒３３８０　　　１﹒３３８０
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒８８７５　　　０﹒８８５４　　　０﹒８８６８
　　　美元╱港元　　　　７﹒７５３４　　　７﹒７５２３　　　７﹒７５２６
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　《美元走勢》英國出現變種病毒，令市場避險情緒升溫，當地及歐洲國家收緊防疫措施。另
一方面，美國民主、共和兩黨就９０００億美元的疫情紓困方案基本上達成共識，這是繼３月份
公布、２﹒３萬億美元支持經濟方案後，美國史上第二大規模的刺激方案，包括向每名符合資格
的市民派發６００美元現金，每星期發放３００美元，額外聯邦失業援助，租戶可獲得協助，小
型企業將獲更多的薪酬保障貸款，以避免大幅裁員。
　
＊英鎊一度失守１﹒３２＊
　
　　憂慮英國病毒變種及英歐談判無進展，歐美股市早段大幅下跌，英鎊一度失守１﹒３２，避
險情緒升溫刺激美匯反彈上９１，但其後美國救助方案確定加上英國首相約翰遜就漁業問題提出
新方案，市場認為英方肯作出某程度妥協，有利雙方達成協議；此外，專家指疫苗應有效對付變
種病毒，市場憂慮回落，英鎊急彈重回１﹒３４以上。
　　除非病毒變種至疫苗亦失效的情況，否則對匯價影響應短暫，不過近期將難以破頂；脫歐貿
易協議如談妥應避免兩地經濟進一步惡化。美元應進行整固但弱勢未改，短炒上落波幅較合適。
　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　歐元╱美元　　沽出歐元　　１﹒２２５０　　　１﹒２１５０　　　１﹒２３００
　　　英鎊╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

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