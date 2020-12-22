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22/12/2020 11:39

【大國博弈】美國商務部將香港飛行服務隊、長和合資公司列黑名單

　　《經濟通通訊社２２日專訊》美國商務部周一（２１日）宣布，工業和安全局（ＢＩＳ）將
修改出口管理條例，將１０３間中俄實體列入「軍事終端用戶（Ｍｉｌｉｔａｒｙ　Ｅｎｄ　
Ｕｓｅｒ）」清單中，限制該些實體購買美國的商品或技術；名單亦包括香港飛行服務隊，以及
長和（００００１）旗下與中國普天資訊產業、北京及重慶奧普泰員工聯合投資組建的重慶和記
奧普泰通信技術有限公司。
　　名單上的１０３公司及政府部門的當中，分別有５８個單位屬中國，及４５個單位屬俄羅斯
。美國商務部指出，名單上單位分別與中俄本國軍隊有聯繫，列入「軍事最終用戶」清單將限制
美國企業與這批公司的貿易往來。
　　商務部強調，美國實體向清單上的實體出售商用產品前，須獲聯邦政府許可；建立清單並不
意味未包括在清單中的其他實體不受監管，要求美國實體要盡職地調查。
　　據報道，美國商務部今年４月擴大「軍事終端用戶」定義，把涵蓋範圍由武裝部隊和警察，
擴展至支持或協助軍事物品維護或生產的任何個人或實體，即使主要業務為非軍事亦受牽連。出
口限制適用廣泛領域，包括文書處理等電腦軟件、科學設備以及飛機零件等。
　　１２名港人８月坐快艇離開香港水域，涉嫌偷越邊境被內地拘捕，當時有報道指，飛行服務
隊的定翼機曾在相關水域上空盤旋，被質疑是警方行動，但政府否認。（ｈｙ）

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