《再戰明天》日央行公布會議記錄，密歇根大學公布消費信心指數

《經濟通通訊社２１日專訊》明日（２３日）日本央行公布貨幣政策會議記錄，美國公布

１２月密歇根大學消費者信心指數。



＊日本央行公布貨幣政策會議記錄＊



在外圍重要經濟活動上，本港時間明早７：５０ａｍ，日本央行公布１０月２８日至２９日

貨幣政策會議記錄。



＊美國公布１２月密歇根大學消費者信心指數＊



在數據方面，明午１：００ｐｍ，日本公布１０月領先指標。

９：３０ｐｍ，加拿大公布１０月國內生產總值，月率料由０﹒８％下滑至０﹒３％；年率

跌幅料由３﹒９％收窄至３﹒６％。同時，美國公布１１月個人所得及個人消費。美國１１月耐

用品訂單料由１﹒３％降至０﹒６％。美國首次申請失業救濟金人數料由８８﹒５萬跌至８８萬

；連續申請失業救濟金人數，料由５５０﹒８萬升上５５５﹒５萬。

１０：００ｐｍ，美國公布１０月ＦＨＦＡ房價指數，月率料由１﹒７％下滑至０﹒６％。

１１：００ｐｍ，美國公布１２月密歇根大學消費者信心指數料由７６﹒９升上８１。美國１１

月新屋銷售料由９９﹒９萬跌至９９﹒５萬；月率跌幅料由０﹒３％擴大至０﹒４％。



＊品質國際派業績＊



在本港，明日公布業績的公司有：品質國際（００２４３）、ＣＥＣ國際控股（００７５９

）和南戈壁－Ｓ（０１８７８）等。（ｈｏ）

