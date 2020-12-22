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22/12/2020 19:36

《再戰明天》日央行公布會議記錄，密歇根大學公布消費信心指數

　　《經濟通通訊社２１日專訊》明日（２３日）日本央行公布貨幣政策會議記錄，美國公布
１２月密歇根大學消費者信心指數。

＊日本央行公布貨幣政策會議記錄＊

　　在外圍重要經濟活動上，本港時間明早７：５０ａｍ，日本央行公布１０月２８日至２９日
貨幣政策會議記錄。

＊美國公布１２月密歇根大學消費者信心指數＊

　　在數據方面，明午１：００ｐｍ，日本公布１０月領先指標。
　　９：３０ｐｍ，加拿大公布１０月國內生產總值，月率料由０﹒８％下滑至０﹒３％；年率
跌幅料由３﹒９％收窄至３﹒６％。同時，美國公布１１月個人所得及個人消費。美國１１月耐
用品訂單料由１﹒３％降至０﹒６％。美國首次申請失業救濟金人數料由８８﹒５萬跌至８８萬
；連續申請失業救濟金人數，料由５５０﹒８萬升上５５５﹒５萬。　　
　　１０：００ｐｍ，美國公布１０月ＦＨＦＡ房價指數，月率料由１﹒７％下滑至０﹒６％。
１１：００ｐｍ，美國公布１２月密歇根大學消費者信心指數料由７６﹒９升上８１。美國１１
月新屋銷售料由９９﹒９萬跌至９９﹒５萬；月率跌幅料由０﹒３％擴大至０﹒４％。

＊品質國際派業績＊

　　在本港，明日公布業績的公司有：品質國際（００２４３）、ＣＥＣ國際控股（００７５９
）和南戈壁－Ｓ（０１８７８）等。（ｈｏ）

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