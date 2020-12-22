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即市新聞

22/12/2020 17:23

恒指公司擬將恒指成份股數目增至６５至８０隻，權重上限降至８％

　　《經濟通通訊社２２日專訊》恆指公司刊發諮詢文件，就優化「恆生指數」以持續成為香港
市場最具代表性及最重要的指標展開市場諮詢。諮詢期於明年１月２４日截止，結果預計在２月
份公布。

＊倡擴大成份股數目至最多８０隻，按行業組合挑選股份＊

　　恆指公司建議，按行業組合，例如將１２個行業分成６組去挑選成分股；及根據每個行業組
合的目標覆蓋率，如市值、成交額等來挑選。恆指公司認為，該方法可確保在香港市場內主要行
業有較平均的代表性。文件又指，如果按行業組合挑選成分股，現有指數成分股數目是不足夠達
到一個合適水平的代表性，因此建議將恆指成分股數目增加至６５至８０隻。

＊建議將成分股權重上限調整至８％＊

　　文件又提出，將成分股權重上限由１０％降至８％；及劃一現有成分股和同股不同權或第二
上市成分股權重上限至８％，指出權重上限降至８％後，將能夠降低大型成分股的權重，從而令
恆生指數的成分股組合更為多元化。現行大中華地區第二上市或同股不同權公司成分股權重上限
為５％。由於預計未來將會有更多公司以此形式上市，因此該類公司之權重上限應與其他成分股
看齊。
　　此外，恆指公司亦建議取消合資格候選成分股最少上市時間要求，以增加恆生指數顧問委員
會的靈活性，從而更能適時地將具代表性的新上市公司納入恆生指數；以及維持被分類為香港公
司的成分股在一定數量，目前的情況下約２５隻，以支持香港部分在指數的代表性。（ｓｋ）

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