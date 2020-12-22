《小傳日記》魚缸今木獨，曾穿兩萬六；科技股價削，阿里美團弱

《小傳日記》正當大家以為疫苗出爐之後疫情會慢慢受控之際，米字國又出現變種新冠病毒

，就算花旗國通過咗新紓困方案，孖屐都係俾疫情搞到心慌慌，隔晚美股三大指數升跌不一，但

香江魚缸就低開４５點報２６２６０點，早段魚缸都尚算平靜維持窄幅上落，事關龍頭科網佬同

新經濟佬撐得住個市，就算班濠賭佬同地產佬點累市法，半日都係好淡爭持報２６２８４點跌２

２點。但午後魚缸就開始風雲變色，龍頭科網佬紛紛轉紅燈，濠賭佬同車佬又齊齊插水，加埋美

股指數期貨又跌埋一份，道指期貨仲一度唔見１６０點，搞到魚缸頂唔順失守二萬六關報全日低

位２５９９８點，好彩安踏（０２０２０）同舜宇（０２３８２）仲有力頂住恆指，其中安踏踢

近４巴仙，報１１１﹒９銀，係今日最威藍戰士；吉利（００１７５）全日唔見逾５巴仙，報２

２﹒１銀，係今日最曳藍戰士，最終香江魚缸收報２６１１９點，唔見１８７點或近１巴仙，主

板成交１２３７﹒２６億銀，按日跌一成四。國指報１０３８４點，走低１７點或唔夠半巴仙。

科指報８１８６，走上２６點或唔夠半巴仙。

Ａ場兩市齊走低，上證綜指報３３５６點，跣６３點或近２巴仙，深證成指報１３８８２點

，潛２５２點或近２巴仙；兩市全日成交９５７６億銀人仔，創１１月１０日以來高，較上交易

日增一成一。

大隻藍戰士方面，法工委表明修訂《反壟斷法》係出年嘅重點工作，嚇到阿里跪低近半巴仙

，報２４８﹒８銀；工信部噚日點名ＱＱ（００７００）旗下兩款應用程式欺騙用戶下載，收市

走上一格；大象（００００５）走低一格，報３９﹒４５銀；美團（０３６９０）唔見近１巴仙

，報２７６﹒２銀；ＡＩＡ（０１２９９）潛水近２巴仙，報８８﹒１５銀；建行（００９３９

）跣低近半巴仙，報５﹒６３銀。



＊疫情再轉差賭佬續向下，車佬榮辱見東風升勢現＊



全球疫情嚴峻，米字國又話有新毒株，搞到馬交政府又要加強防疫措施，要求入境馬交前１

４日內去過神州同寶島以外地區嘅朋友，入境後接受３個禮拜隔離，馬交特首賀一誠仲話，新博

彩法諮詢受疫情影響要延期到出年下半年，原本班濠賭佬仲以為等疫苗出爐捱多陣就有生意做，

點知又疫情有排都未完，濠賭股齊挫，銀娛（０００２７）盤中最低見５６元創近一個半月低，

唔見逾３巴仙，報５６﹒７５銀；金沙（０１９２８）都冇運行，跌穿十天（３４﹒３５銀）同

廿天（３３﹒９４銀）線，全日潛水近４巴仙，報３３﹒３銀；新濠國際（００２００）腳軟近

２巴仙，報１４﹒８４銀；澳博（００８８０）走落逾２巴仙，報８﹒６銀；美高梅（０２２８

２）走低逾２巴仙，報１１﹒２銀。

中汽協公布，神州１１月汽車商品進出口總額為１６３億美金，按月升逾６巴仙，按年更升

近一成四。但多數呠呠車都係要走低，隔晚特斯拉加入標指後股價大插逾６巴仙，搞到比亞迪（

０１２１１）跟住佢插水逾６巴仙，報１９３﹒７銀；吉利（００１７５）雖然被晨星升左他屐

，但都係揹住個沽售評級，全日跌落逾５巴仙，報２２﹒１銀；廣汽（０２２３８）唔見近４巴

仙，報８﹒０４銀；恆大汽車（００７０８）潛水近２巴仙，報２７﹒５銀；長汽（０２３３３

）好彩俾招商唱好升他屐到２５銀，盤中一度見２０﹒９５銀破頂，收市走上近１巴仙，報２０

﹒０５銀；東風（００４８９）預計全年汽車銷量達到１７﹒２萬部，超越今年目標，銷量按年

升８巴仙，仲發布埋新能源車嵐圖，股價踢高近５巴仙，報８﹒３３銀。



＊冇國家補貼光伏佬價跌；病毒變變變油佬心驚顫＊



神州能源局局長話表示，之後新能源嘅發展基本上唔需要國家補貼，要由市場決定呀！光伏

佬齊齊跳水，保利協鑫（０３８００）插低逾１２巴仙，報１﹒３１銀；協鑫新能源（００４５

１）跪低近１２巴仙，報０﹒２１３銀；卡姆丹克太陽能（００７１２）無咗１０巴仙，報０﹒

３１５銀；陽光能源（００７５７）唔見近５巴仙，報０﹒２９５銀；信義光能（００９６８）

碌低近２巴仙，報１８銀。

米字國出現新型冠狀病毒變種，病毒的傳播速度比過往的各種病毒株快７成，當地衛生大臣

形容變種病毒已經失控，嚇到隔晚油價急挫，原油期貨喺亞洲時段表現都唔係咁好，三桶油走低

，中石化（００３８６）唔見逾１巴仙，報３﹒３５銀；中石油（００８５７）碌低近３巴仙，

報２﹒３４銀；中海油（００８８３）踼高１格，報７﹒２６銀。中海油服（０２８８３）走低

近４巴仙，報６﹒２１銀；Ｆ三星原油期（０３１７５）無咗逾１巴仙，報３﹒０９２銀。



＊半新股熱炒京東健康跑；長和沽貨早時機真獨到＊



魚缸頹，半新股反而熱炒，京東健康（０６６１８）今日起納入港股通名單，個價又破頂，

收喺全日最高報１７７﹒７銀，漲近一成。同樣破過頂嘅有玩具商泡泡瑪特（０９９９２），跳

近２巴仙，報８９﹒１銀，盤中最高見９６﹒４５銀。加科思（０１１６７）穿底後調頭，跳高

近４巴仙，報１４﹒９６銀；ＶＥＳＹＮＣ（０２１４８）漲近５巴仙，報１１﹒９２銀。

焦點個股方面，據報花旗國商務部會公布涉及１０３間神州同俄國「軍方終端用戶」名單，

限制花旗國企業同佢哋有貿易往來，之後有報道話長和（００００１）旗下有公司喺名單上，拖

累股價見過近個半月低，雖然長和之後澄清已經賣晒嗰間公司嘅持股，仍未能扭轉股價頹勢，收

挫近３巴仙，報５２﹒５５銀。香江供水協議嘅條款文件已提呈立法會，廣東省政府將實際水價

凍結喺今年水平，粵海投資（００２７０）喺香江嘅供水商，彈近１２巴仙，報１４﹒１２銀。

花旗國國土安全部話審查緊ＴＣＬ電子（０１０７０），聲稱發現佢喺所有電視機上安裝後門，

令用家面對數據外洩嘅風險，蒸發近１５巴仙，報５﹒２１銀。傳字節跳動正就溢價收購中手游

（００３０２）談判，字節跳動之後否認傳聞，中手游仍起哄升近１巴仙，報３﹒１１銀，請請

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