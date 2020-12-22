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即市新聞

22/12/2020 11:50

《匯海澤言－葉澤恆》料美匯指數反覆偏軟，英國疫情嚴峻鎊波動大

　　《匯海澤言》美國參眾兩院開始辯論總值９０００億美元的新紓困方案。由於新紓困方案是
連同新一年的開支撥款提交，故令法案長達５５９３頁。部分議員批評，無法在完全讀完有關法
案前，便需要進行表決。眾議院議長佩洛西表示，有關法案是兩黨共識的法案，希望可以盡快獲
得通過。但她批評，法案不足以協助全部民眾應對疫情帶來的衝擊，特別是對地方的支援不足。
由於美國經濟有進一步轉差的跡象，相信國會兩黨會盡快通過新紓困方案。同時，亦避免成為對
方的攻擊對象，主要是因為有一個州份將於明年１月初舉行參議院議席的第二輪選舉，而兩黨目
前支持度相差不大。預料美匯指數短期在８９﹒８至９１之間上落。

＊英鎊匯價一度急跌後現反彈，惟尚未脫險＊

　　英國的疫情持續，單日新增確診宗數超過三萬宗以上。由於英國表示病毒變種兼傳染力強，
令全球不少國家暫停英國的航班。由於法國對英國封關，令大量貨櫃車滯留英國邊境。消息指，
英法兩國已商討盡快解決交通問題。英法兩地平均每日的貨車往返達到一萬架次，佔英國兩成的
貨運量，亦是英國輸入歐洲新鮮食品的主要途徑。有英國超市警告，如果本周內未能恢復正常通
關，部分蔬果等新鮮食材將會出現供應短缺的情況。英國的疫情轉壞，與及交通受到影響下，一
度令英鎊兌美元跌至１﹒３２以下。但是，投資者似乎仍對英國與歐盟能夠達成脫歐貿易協議存
有一絲希望，令英鎊兌美元重上１﹒３４水平。如果英鎊兌美元收市跌穿１﹒３３４０左右水平
，可以視為轉弱的訊號。

＊美元偏弱，料可候低吸納歐元＊

　　德國經濟研究所表示，受到新一輪疫情的影響，故估計德國今年第四季經濟將會收縮１％，
而明年首季經濟的收縮幅度可能更大。但由於疫苗接種即將開始，加上美元弱勢，故預料歐元匯
價仍有上升空間。因此，建議投資者可以當歐元兌美元在１﹒２１買歐元，目標在１﹒２５，跌
穿１﹒１９止蝕。《東亞銀行高級外匯市場策略師　葉澤恆》

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