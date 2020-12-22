港股曾穿兩萬六見逾一個月低，收跌１８７點報２６１１９點

《經濟通通訊社２２日專訊》隔晚美股個別走，美國通過新紓困方案，但英國出現變種新冠

病毒，市場憂慮全球疫情進一步惡化，拖累中港股市向下。港股連跌兩日後，今早低開４５點，

開市後曾挫１０２點，之後拗腰倒升５８點，見２６３６５點全日高，受制１０天線（約２６４

２６點）回落。Ａ股下午走樣，拖累港股曾挫３０７點，穿兩萬六，見２５９９８點，創１１月

１３日以來新低後回穩。恆指最終報２６１１９，跌１８７點或跌０﹒７１％，主板成交１２３

７﹒２６億元。國企指數報１０３８４，跌１７點或跌０﹒１７％。

內地股市昨日表現突出，今日回軟，上證綜合指數失守３４００點關口，報３３５６，跌６

３點或跌１﹒８６％；深證成份指數報１３８８２，跌２５２點或跌１﹒７９％。市場交投活躍

，兩市成交合計增逾一成至９５７６億元人民幣。

重磅股方面，匯控（００００５）跌０﹒１３％，報３９﹒４５元；港交所（００３８８）

跌１﹒５４％，報３９６﹒８元；友邦保險（０１２９９）跌１﹒８９％，報８８﹒１５元；中

移動（００９４１）跌０﹒９１％，報４３﹒７５元；建行（００９３９）跌０﹒３５％，報５

﹒６３元。



＊字節跳動否認入股，中手游升幅大縮至１％＊



小米（０１８１０）創辦人、董事長兼ＣＥＯ雷軍於微博宣布，小米１１將於１２月２８日

發布。小米股價曾經高見３０﹒１元，收升１﹒１９％，報２９﹒６５元；騰訊控股（００７０

０）升０﹒０９％，報５７２﹒５元；京東集團（０９６１８）升０﹒５７％，報３１５﹒２元

。不過美團（０３６９０）跌０﹒７９％，報２７６﹒２元；阿里巴巴（０９９８８）軟０﹒４

８％，報２４８﹒８元。

一度傳獲字節跳動入股的中手游（００３０２），字節跳動回應稱不屬實，中手游午後一度

大升２１﹒８％，高見３﹒７５元，收市只升０﹒９７％，報３﹒１１元。同系的金山軟件（０

３８８８）跌２﹒５６％，報３９﹒９５元。

新能源股回吐，保利協鑫能源（０３８００）插１２﹒０８％，報１﹒３１元；協鑫新能源

（００４５１）瀉１１﹒９８％，報０﹒２１３元；信義能源（０３８６８）跌３﹒８８％，報

４﹒７１元；金風科技（０２２０８）跌４﹒２％，報１３﹒７元。獲大摩升目標價至２１元的

信義光能（００９６８）今早曾創新高，跌１﹒６４％，報１８元；同樣友升目標價的福萊特玻

璃（０６８６５）跌３﹒２５％，報２６﹒８元。



＊本港疫情嚴峻，長實、九置跌逾２％＊



消息指，本港今日新增約６０宗新冠肺炎確診，本地地產股下跌，恆地（０００１２）跌１

％，報２９﹒６５元；新地（０００１６）跌０﹒７９％，報１００﹒５元；新世界（０００１

７）跌１﹒５１％，報３５﹒９５元；信置（０００８３）跌０﹒９７％，報１０﹒２２元；長

實集團（０１１１３）跌２﹒１３％，報３９﹒０５元；九置（０１９９７）跌２﹒２９％，報

３８﹒４元；領展（００８２３）軟０﹒８７％，報６８﹒２５元。

澳門政府因應全球最新疫情發展加強防疫措施，昨晚１０時起，入境澳門前１４日內到過中

國內地或台灣以外的國家或地區，包括香港和英國，入境後須接受２１日隔離，較早前的１４日

多７天。濠賭股受壓，銀娛（０００２７）跌３﹒０７％，報５６﹒７５元；金沙中國（０１９

２８）挫３﹒４８％，報３３﹒３元；澳博（００８８０）跌２﹒０５％，報８﹒６元；永利澳

門（０１１２８）挫３﹒０２％，報１２﹒８６元；美高梅中國（０２２８２）跌２﹒１％，報

１１﹒２元。



＊京東健康迎北水，再以全日最高位收市＊



京東健康（０６６１８）今日納入科指及國指等主要指數，亦納入「港股通」範圍，今日再

創新高，以全日最高位收市，收漲９﹒８８％，報１８２﹒４元。其他半新股亦熱鬧，泡泡瑪特

（０９９９２）曾急升近一成創新高，收市升１﹒５４％，報８９﹒１元；藍月亮（０６９９３

）回勇，飆４﹒８３％，報１５﹒６２元；美國小型家電經銷商Ｖｅｓｙｎｃ（０２１４８）上

市第三日續熱炒，曾創新高，升４﹒９３％，報１１﹒９２元。

部分內需股創新高，安踏體育（０２０２０）以４﹒２億美元（約３２﹒６８６億港元）出

售健身器材公司Ｐｒｅｃｏｒ，料有關淨利潤料約２０００萬美元（約１﹒５５６億港元），股

價升升３﹒６１％，報１１１﹒９元；為表現最好藍籌。美國國土安全部表示正在審查中國電視

機製造商ＴＣＬ電子的活動。ＴＣＬ電子（０１０７０）午後直線插水，最多瀉近一成八，收市

插１４﹒８７％，報５﹒２１元。思摩爾國際（０６９６９）升１﹒０１％，報５４﹒９５元；

李寧（０２３３１）創新高後吐２﹒１７％，報４７﹒３５元；敏華控股（０１９９９）創新高

後跌１﹒３６％，報１５﹒９６元。（ｃａ）

