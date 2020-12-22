  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

22/12/2020 10:00

《雅談保險－吳詩雅》疫情持續，以手機ＡＰＰ守護個人健康

　　《雅談保險》新型冠狀病毒疫情持續整年，面對疫下新常態，港人顯然比以前更關注健康，
並更注重以嶄新的應用程式這類數碼工具來管理健康。
　　根據一間會計師事務所於年初發表的報告指，採用應用程式來管理醫療服務，可有效改善患
者體驗，而人工智能與大數據分析更能提高準確性和效率，這將會是未來社會的一大趨勢。

＊數碼健康管理認受性與日俱增＊

　　上述的預測與我們團隊剛剛發布的「保誠香港抗疫智慧健康調查２０２０」結果不謀而合。
疫情大幅改變了香港人的生活模式及習慣，超過八成受訪者認為健康比財富更加重要。調查也發
現數碼健康管理的認受性與應用程度也與日俱增，有一半受訪者表示自己有使用配備監測運動功
能的應用程式，另外，也有四成人表示雖未曾使用過一站式健康應用程式，但日後仍有興趣使用
，從而建立健康管理的習慣。
　　如今的數碼健康管理發展一日千里，不再局限於穿戴智能手環來追蹤運動表現、監測心跳等
，還有其他功能去協助大家造好「預防」、「延緩」及「保障」於健康人生旅程的三大關鍵，達
致全方位抗疫。
　　俗語說預防勝於治療，培養健康的生活習慣，能增強我們的免疫力，減少病痛的機會。有見
及此，我們亦剛推出了加強升級版的健康應用程式，只要有一部手機在手，用戶便可以透過
ＡＰＰ定期收到一些在家運動的小貼士，例如核心肌群運動、帶氧健身舞、瑜伽及呼吸法減壓等


＊善用手機ＡＰＰ，守護個人健康＊

　　疫情下大家都盡量減少外出，而透過手機健康ＡＰＰ的人工智能與大數據分析，用戶即使足
不出戶，也可以隨時隨地掌握自己的健康狀況，包括由人工智能解讀身體各種訊號，並給予相關
健康建議。舉個例，用戶只要上載一張自拍照，便可估算到自己的ＢＭＩ（Ｂｏｄｙ　Ｍａｓｓ
Ｉｎｄｅｘ）及生理年齡，更了解體格狀況。
　　除了上述的好處，健康應用程式更是推廣「醫療行政數碼化」的好幫手。這些手機健康
ＡＰＰ，可即時連接就近的香港醫院及網絡診所資料，讓用戶掌握２４小時門診、緊急醫療服務
及入院流程等，甚至是查看公立醫院急症室的輪候時間。
　　總括而言，科技的進步，為我們的生活帶來方便，尤其是當下疫情仍然嚴峻，大家切勿鬆懈
，善用各類科技工具能有效地協助我們守護個人健康，為新的一年造好準備。
《保誠首席客戶及市場拓展總監　吳詩雅》

全新直播節目《hot talk 1點鐘》強勁嘉賓陣容 擴視野 添智慧 玩埋「睇住賞」 贏熱爆獎品 ► 即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
香港政情21/12/2020
【香港政情】終院裁定政府勝訴　引緊急法制定《禁蒙面法》合憲
中國故事21/12/2020
《神州經脈》中經會籲科技自強　LPR連八月持穩　滬指返三千四
專訪21/12/2020
《專訪》筆克遠東：疫情加快集團數碼化計劃　線上業務反應正面
專訪21/12/2020
《專訪》筆克遠東料明年下半年業務復甦　目標中國業務佔收入五成
剖析天下21/12/2020
【回顧展望-世事如棋】「最差一年」天災人禍多　惟科技星光熠熠
剖析天下21/12/2020
【回顧展望-世事如棋】美國日本人事翻新　星州白俄連任味雜
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【hot talk 1點鐘 睇住賞】賞Midea 35公升檯式消毒碗櫃

【etnet Bonus】賞MCP新都城中心聖誕衣物籃

【訂閱有賞】現凡訂閱etnet YouTube Channel 即可獲得etnet精美筆記本及年曆卡乙套

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
<>