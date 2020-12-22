《雅談保險－吳詩雅》疫情持續，以手機ＡＰＰ守護個人健康

《雅談保險》新型冠狀病毒疫情持續整年，面對疫下新常態，港人顯然比以前更關注健康，

並更注重以嶄新的應用程式這類數碼工具來管理健康。

根據一間會計師事務所於年初發表的報告指，採用應用程式來管理醫療服務，可有效改善患

者體驗，而人工智能與大數據分析更能提高準確性和效率，這將會是未來社會的一大趨勢。



＊數碼健康管理認受性與日俱增＊



上述的預測與我們團隊剛剛發布的「保誠香港抗疫智慧健康調查２０２０」結果不謀而合。

疫情大幅改變了香港人的生活模式及習慣，超過八成受訪者認為健康比財富更加重要。調查也發

現數碼健康管理的認受性與應用程度也與日俱增，有一半受訪者表示自己有使用配備監測運動功

能的應用程式，另外，也有四成人表示雖未曾使用過一站式健康應用程式，但日後仍有興趣使用

，從而建立健康管理的習慣。

如今的數碼健康管理發展一日千里，不再局限於穿戴智能手環來追蹤運動表現、監測心跳等

，還有其他功能去協助大家造好「預防」、「延緩」及「保障」於健康人生旅程的三大關鍵，達

致全方位抗疫。

俗語說預防勝於治療，培養健康的生活習慣，能增強我們的免疫力，減少病痛的機會。有見

及此，我們亦剛推出了加強升級版的健康應用程式，只要有一部手機在手，用戶便可以透過

ＡＰＰ定期收到一些在家運動的小貼士，例如核心肌群運動、帶氧健身舞、瑜伽及呼吸法減壓等

。



＊善用手機ＡＰＰ，守護個人健康＊



疫情下大家都盡量減少外出，而透過手機健康ＡＰＰ的人工智能與大數據分析，用戶即使足

不出戶，也可以隨時隨地掌握自己的健康狀況，包括由人工智能解讀身體各種訊號，並給予相關

健康建議。舉個例，用戶只要上載一張自拍照，便可估算到自己的ＢＭＩ（Ｂｏｄｙ Ｍａｓｓ

Ｉｎｄｅｘ）及生理年齡，更了解體格狀況。

除了上述的好處，健康應用程式更是推廣「醫療行政數碼化」的好幫手。這些手機健康

ＡＰＰ，可即時連接就近的香港醫院及網絡診所資料，讓用戶掌握２４小時門診、緊急醫療服務

及入院流程等，甚至是查看公立醫院急症室的輪候時間。

總括而言，科技的進步，為我們的生活帶來方便，尤其是當下疫情仍然嚴峻，大家切勿鬆懈

，善用各類科技工具能有效地協助我們守護個人健康，為新的一年造好準備。

《保誠首席客戶及市場拓展總監 吳詩雅》

