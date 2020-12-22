《股金豐采－涂國彬》避險逐利因素俱有利當前金價

《股金豐采》新聞中討論的，盡是針對病毒變種之下，對疫情收緊的措施。為此，金價走勢

應何去何從？

黃金在資產配置的結構中，有著雙重身分。首先，傳統上，它是避險之選，有甚麼事情發生

，就隨著事態發展而走。其次，它一如其他資產，受惠於全球各地央行高度寬鬆的貨幣政策支持

的資產升值潮。目前，兩方面的因素，起碼短線而言，都是有利的。



＊事態非隨機，觀感存偏差＊



避險儘管未必太強烈，起碼相比傳統思維所想的，沒有那麼明顯，但始終有一定的避險。

ＶＩＸ急升，即為好例子，即使投資者傾向在美股開市後趁低吸納，那可是另一回事。

市場參與者對於事態發展，總有一定事前的想法，評估不同可能性，包括病毒變種，有多大

機會，不會完全意外，但隨著事態一直發展，的確有可能比部分人想像中嚴重，那才是正常。

是的，有人低估，也有人高估，但只要事件根本不是隨機過程，則我們可無法保證上述兩者

是剛好互相抵消掉，並對事態的基本面有公平的評估。如此一來，如果有一定系統性的偏差存在

，則反應太多或太少都可以出現。



＊疫苗成效得看接種速度與比例＊



目前，人們相對輕微樂觀，因為有疫苗，但疫苗的實用性，會被病毒變種以至人們未能快速

有較大比例接種疫苗，而受到限制。

故此，如今要看財政和貨幣政策的刺激方案。財政上可能有限。但貨幣呢？實際上可能是用

之不盡。如此說來，金價理應，亦的確是，在現水平附近增強了支持，以突破１９００水平。

《永豐金融資產管理董事總經理 涂國彬》（ｍａｒｋｔｏ＠ｗｆｇｏｌｄ﹒ｃｏｍ）



（權益披露：本人涂國彬為證監會持牌人士，本人及╱或本人之聯繫人並無直接持有所述股份，

本人所投資及管理的基金持有ＳＰＤＲ金ＥＴＦ（０２８４０）╱招金（０１８１８）╱紫金

（０２８９９）╱江銅（００３５８）之財務權益。）

