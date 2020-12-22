《鍾之日記》病毒變種惹恐慌，制裁名單再加長

《鍾之日記》１２月２２日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



美國通過新紓困方案，但英國出現新型冠狀病毒變種引發市場恐慌，隔晚歐洲股市暴瀉，亞

太區股市亦受拖累，中港股市齊齊向下。

香江魚缸連跌兩日後，今早低開４５點，開市後曾挫１０２點，之後拗腰倒升５８點，見

２６３６５點全日高，祖國股市午後下瀉，拖累港股曾挫３０７點，穿兩萬六，見２５９９８點

，創１１月１３日以來新低，最終報２６１１９，跌１８７點或跌０﹒７１％，三連跌，主板成

交１２３７﹒２６億元。今日成交第二大是被納入多個指數及「港股通」範圍的京東健康

（０６６１８），以全日最高位１８２﹒４元收市，創新高，大漲９﹒８８％。

滬深股市低開後，步步向下走，金融板塊愈跌愈深，滬綜指午後失守三千四後仍未止跌，收

市跌１﹒８６％，報３３５６﹒７８點，創９月３日以來最大單日跌幅；深成指跌１﹒７９％，

創業板指更挫２﹒４５％。兩市全日成交９５７６億元人民幣，創１１月１０日以來高，較上交

易日增１１％。外資全日通過陸股通淨流入３５﹒８６億人幣Ａ股。



＊美再公布制裁名單，劍指中國大飛機產業＊



美國政府周一再公布一份「軍事終端用戶」清單，多家中國實體被指是中國軍方終端用戶，

包括中國航空工業集團公司（ＡＶＩＣ）的７間關聯公司和中國航空發動機集團（ＡＥＣＣ）的

８間關聯公司，美國將限制該等實體購買一系列美國商品和技術。這次是美國商務部早前擴大「

軍事最終用戶」定義，將任何支持或協助、維護或生產軍事物品的個人或實體都列入軍方定義後

，首次公布相關名單，名單有助美國出口商篩選客戶。

中航工業國際（００２３２）全日無升跌，報０﹒１０７元；中航科工（０２３５７）跌２

﹒２％，報４﹒４８元。

清單中大部分中企均為航天航空企業，勢必打擊中國大飛機產業，而值得留意的是，在外媒

此前傳出的制裁清單中，多家內地高校的材料科學與工程學院都上榜，但最終沒有出現在正式公

布的榜單上。

香港飛行服務隊同樣在制裁名單之中，美國商務部未有解釋制裁原因，但外界推測可能和

１２名港人被扣鹽田事件有關。今年８月１２名港人坐快艇離開香港水域，涉嫌偷越邊境被內地

當局拘捕，有報道曝光飛行服務隊的定翼機當時曾在相關水域上空盤旋，外界質疑港府早已得悉

該批港人有意出逃，港府否認有關質疑。

另外備受關注的受制裁企業，還有奧普泰通信技術有限公司。根據長和（００００１）於

２０００年發布的一則通稿，該公司是由和黃中國、中國普天資訊產業集團公司，以及原北京及

重慶奧普泰員工聯合投資組建。根據工商資料顯示，該公司現已改名「重慶奧普泰通信技術有限

公司」，大股東為重慶星欣火科技有限公司，實控人名為王昊，其他股東包括珠海橫琴蓋亞奧普

泰一號股權投資合夥企業、珠海橫琴蓋亞奧普泰二號股權投資合夥企業，以及黎芳，預料長和已

經從該企業退出。長和發公告證實已不再持有奧普泰通信技術。受消息刺激，長和全日價跌

２﹒７％，報５２﹒５５元。



＊港人赴澳門須隔離三周，疫情反覆航空賭股無運行＊



英國出現新型冠狀病毒變種，病毒的傳播速度較過往的各種病毒株快７成，衛生大臣夏國賢

形容，變種病毒已經失控。多個歐洲國家紛紛對英封關，香港政府昨日罕有跟隨西方做法，宣布

過去１４天曾於英國停留超過兩小時的人，會被禁止登機來港，包括香港居民。

另外，港府要求英國抵港者，在完成１４天酒店檢疫後，亦須留家７天，直至第１９至２０

天病毒檢測得出結果，即檢疫期共２１天。相關措施今日起生效。

因應港府最新防疫措施，國泰航空（００２９３）將取消來往英國的航班直至明年１月１０

日。該股今日四連跌，收跌１﹒７％，報７﹒０５元。

環球疫情反覆，內航股亦受拖累，國航（００７５３）插３％，東航（００６７０）亦跌２

﹒３％。南航（０１０５５）全資子公司南航物流增資擴股，引入上海隱南企業管理合夥企業、

太倉市鍾鼎遠祥股權投資合夥企業等８家企業作為南航物流增資的投資者，８家投資者共增資３

３﹒５５億元人幣。惟南航全日亦顯著跌３％。

正當港府對英國封關，澳門政府同日亦宣布加強防疫措施，入境澳門前１４日內到過中國內

地或台灣以外的國家或地區，即包括香港和英國，入境後要接受２１日隔離，較原本的１４日多

７日。

港澳通關遙遙無期，澳門賭業未見轉機，兩隻藍籌賭股跌幅顯著，金沙（０１９２８）挫３

﹒５％，銀娛（０００２７）跌３﹒１％。



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