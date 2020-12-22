【回顧展望－疫後重生】武漢封城打響抗疫戰，首季ＧＤＰ罕見萎縮

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２２日報道》２０２０年即將在新冠疫情的擾攘中過去，這
一年，注定是極不平凡的一年。今年年初，一場突如其來的新冠肺炎爆發，打亂了人們的生活節
奏，封城抗疫，項目停滯，工廠停產，企業停工，全世界除了病毒橫行，彷彿都停了下來，中國
經濟面臨前所未有的巨大衝擊。
＊武漢封城，傳統行業重創＊
湖北武漢自１月２３日起史無前例封城抗疫，歷時７９日後，直到４月８月才解封。３月起
，新冠肺炎開始在全世界大流行，出入中國國境亦近乎封鎖。
疫情衝擊之下，今年首季ＧＤＰ同比下降６﹒８％，為１９９２年有紀錄以來首次負增長。
中國首季出口亦同比下降６﹒４％，貿易順差瀉逾八成，首季固定資產投資和社會消費品零售總
額呈雙位數大瀉，降幅驚人。
自上世紀９０年代以來，全國兩會首次推遲至５月召開，沒有提及今年經濟增速量化指標，
為２００２年以來；赤字率目標則由常規３％左右上調至３﹒６％以上，更決定發放一萬億元人
民幣抗疫特別國債。
＊疫後催生在線辦公等新業態＊
保民生、穩就業成為重中之中的首要目標。不過，航空業、旅遊酒店業、零售業、餐飲業等
傳統行業飽受疫情肆虐，大眾期待的「報復性消費」一直沒有出現，只迎來了「恢復性消費」。
國務院總理李克強６月在山東煙台考察時稱讚地攤經濟、小店經濟：是人間的煙火，是中國的生
機，霎時帶火了地攤經濟，不過，地攤經濟非常考驗管理者功力，並不適合所有城巿。與此同時
，網上購物、直播帶貨這些新業態火熱，在線辦公、在線教育、遠程問診等新興需求旺盛，中國
多個城巿派發消費券助力線下內需恢復，加上歐美市場苦戰疫情，催生了對中國製造防護裝置及
居家工作設備的需求，中國出口貨量上升，中國經濟三季度開始由負轉正。
＊中美關係惡化，貿易總額仍升＊
中美博弈依然貫穿全年。年初，中美貿易戰簽下第一階段貿易協議暫時停火。但受疫情影響
，中國至今購買的美國農產品數量遠少於原定目標。７月，中美互關使館，中國駐休斯頓總領事
館、美國駐成都總領事館關閉，驅逐對方的外交官；華為芯片被斷供、ＴｉｋＴｏｋ美國資產強
售仍在談判，中美關係再陷「水深火熱」。
不過，中美之間貿易卻呈現逆勢增長。海關總署數據顯示，首１１月中美貿易總值３﹒６５
萬億元，增長６﹒９％，佔中國外貿總值的１２﹒６％。中美第二階段協議遙遙無期，但中國強
調將全面提高對外開放水平。１１月中國、日本、韓國等１５國簽ＲＣＥＰ或將為「雙循環」新
發展格局提供機遇。
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