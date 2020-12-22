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22/12/2020 12:00

【回顧展望－疫後重生】明年「十四五」開局，機構樂觀料經濟急彈

　　《經濟通通訊社記者趙嘉駿２２日報道》在傾盡全國之力的嚴防死守下，內地新冠疫情受控
，經濟疫後重生，在首季ＧＤＰ罕見萎縮６﹒８％後，第二季起ＧＤＰ已回復正增長，按年升３
﹒２％，第三季增速進一步加快至４﹒９％，市場預計今年中國將成為全球唯一實現經濟正增長
的主要經濟體。
　　展望明年為「十四五」的開局之年，雖然受宏觀調控的跨周期調節以及國內外的不確定性影
響，但在今年的低基數下，各中外機構都給出相對高的預測。權威機構方面，中國社科院發布的
２０２１年《經濟藍皮書》，預計２０２０年中國經濟增長２﹒２％左右，２０２１年中國經濟
增長７﹒８％左右。國際貨幣基金組織（ＩＭＦ）的報?預料，２０２１年亞太地區增長為
６﹒９％，其中，中國經濟增長獲上調至８﹒２％。國際評級機構惠譽預計，明年中國經濟增長
７﹒７％。

＊德意志銀行最樂觀：明年中國ＧＤＰ增９﹒５％＊

　　外資行方面，德意志銀行最為樂觀，認為中國將繼續引領亞洲經濟增長，給出２０２１年全
年ＧＤＰ增長率達９﹒５％的預測，而今年第四季度ＧＤＰ增長率將恢復至６％。瑞銀全球研究
部的報告預料，明年中國ＧＤＰ按年增長率會在８﹒２％，高於今年預期的２﹒１％。而高盛則
較保守，料受消費帶動下經濟將有顯著增長，惟明年政策回歸正常，會對經濟有一定拖累作用，
料明年經濟增長約７﹒５％。
　　臨近年尾，個別大行更新了增長預測，以顯示中國強勁的復甦跡象。其中，摩根士丹利將明
年的中國ＧＤＰ增速預期從此前的８﹒９％進一步上調至９％。而匯豐在本月亦發布最新預測，
增速預測從原先的７﹒５％，提升至８﹒５％。
　　中資行方面，中國銀行與高盛一樣，給出７﹒５％的增長預測，預料中國政府明年將推動擴
大內需、支持創新發展、改善營商環境，加上低基數因素，經濟增速很可能恢復至正常增長水平
以上。
　　中信証券認為，２０２１年中國經濟增長將達到８﹒９％。如果以２０２０－２０２１年平
均數來看，兩年的幾何平均增速約為５﹒４％，基本符合中國當前的潛在增長水平，也比較好地
恢復到了疫情前的水平。此外，中金公司及申萬宏源均預料增速在９％左右。
　　
＊各大機構對中國２０２１年經濟增長預測＊

　　　　　　　　　　機構名稱　　　　　　　　　　　　　　　ＧＤＰ增長率（％）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　　　　　　　　德意志銀行　　　　　　　　　　　　　　　＋９﹒５
　　　　　　　　　　摩根士丹利　　　　　　　　　　　　　　　＋９﹒０
　　　　　　　　　　中金公司　　　　　　　　　　　　　　　　＋９﹒０
　　　　　　　　　　申萬宏源　　　　　　　　　　　　　　　　＋９﹒０
　　　　　　　　　　中信証券　　　　　　　　　　　　　　　　＋８﹒９
　　　　　　　　　　　匯豐　　　　　　　　　　　　　　　　　＋８﹒５
　　　　　　　　　　　瑞銀　　　　　　　　　　　　　　　　　＋８﹒２
　　　　　　　國際貨幣基金組織（ＩＭＦ）　　　　　　　　　　＋７﹒７
　　　　　　　　　　　惠譽　　　　　　　　　　　　　　　　　＋７﹒７
　　　　　　　　　　　高盛　　　　　　　　　　　　　　　　　＋７﹒５
　　　　　　　　　　中國銀行　　　　　　　　　　　　　　　　＋７﹒５

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