【回顧展望－疫後重生】明年「十四五」開局，機構樂觀料經濟急彈

《經濟通通訊社記者趙嘉駿２２日報道》在傾盡全國之力的嚴防死守下，內地新冠疫情受控

，經濟疫後重生，在首季ＧＤＰ罕見萎縮６﹒８％後，第二季起ＧＤＰ已回復正增長，按年升３

﹒２％，第三季增速進一步加快至４﹒９％，市場預計今年中國將成為全球唯一實現經濟正增長

的主要經濟體。

展望明年為「十四五」的開局之年，雖然受宏觀調控的跨周期調節以及國內外的不確定性影

響，但在今年的低基數下，各中外機構都給出相對高的預測。權威機構方面，中國社科院發布的

２０２１年《經濟藍皮書》，預計２０２０年中國經濟增長２﹒２％左右，２０２１年中國經濟

增長７﹒８％左右。國際貨幣基金組織（ＩＭＦ）的報?預料，２０２１年亞太地區增長為

６﹒９％，其中，中國經濟增長獲上調至８﹒２％。國際評級機構惠譽預計，明年中國經濟增長

７﹒７％。



＊德意志銀行最樂觀：明年中國ＧＤＰ增９﹒５％＊



外資行方面，德意志銀行最為樂觀，認為中國將繼續引領亞洲經濟增長，給出２０２１年全

年ＧＤＰ增長率達９﹒５％的預測，而今年第四季度ＧＤＰ增長率將恢復至６％。瑞銀全球研究

部的報告預料，明年中國ＧＤＰ按年增長率會在８﹒２％，高於今年預期的２﹒１％。而高盛則

較保守，料受消費帶動下經濟將有顯著增長，惟明年政策回歸正常，會對經濟有一定拖累作用，

料明年經濟增長約７﹒５％。

臨近年尾，個別大行更新了增長預測，以顯示中國強勁的復甦跡象。其中，摩根士丹利將明

年的中國ＧＤＰ增速預期從此前的８﹒９％進一步上調至９％。而匯豐在本月亦發布最新預測，

增速預測從原先的７﹒５％，提升至８﹒５％。

中資行方面，中國銀行與高盛一樣，給出７﹒５％的增長預測，預料中國政府明年將推動擴

大內需、支持創新發展、改善營商環境，加上低基數因素，經濟增速很可能恢復至正常增長水平

以上。

中信証券認為，２０２１年中國經濟增長將達到８﹒９％。如果以２０２０－２０２１年平

均數來看，兩年的幾何平均增速約為５﹒４％，基本符合中國當前的潛在增長水平，也比較好地

恢復到了疫情前的水平。此外，中金公司及申萬宏源均預料增速在９％左右。



＊各大機構對中國２０２１年經濟增長預測＊



機構名稱 ＧＤＰ增長率（％）

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德意志銀行 ＋９﹒５

摩根士丹利 ＋９﹒０

中金公司 ＋９﹒０

申萬宏源 ＋９﹒０

中信証券 ＋８﹒９

匯豐 ＋８﹒５

瑞銀 ＋８﹒２

國際貨幣基金組織（ＩＭＦ） ＋７﹒７

惠譽 ＋７﹒７

高盛 ＋７﹒５

中國銀行 ＋７﹒５

