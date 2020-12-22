《匯市縱橫－蕭啟洪》仍然在頭痛，合唱的詩歌聽不到

《匯市縱橫》上周引用了一句陳奕迅主唱，李峻一填詞的《Ｌｏｎｅｌｙ
Ｃｈｒｉｓｔｍａｓ》歌詞，豈料一語成讖。疫症多日來未見好轉，結果政府「仍然在頭痛」，
宣布「二人限聚令」及「禁晚市令」持續至２０２１年１月６日。雖然略帶遺憾地「合唱的詩歌
聽不到」，但奉勸各位還是在家抗疫，健康為上。不過英國疫情更嚴峻，首相約翰遜指，新冠病
毒變種後傳播力高７０％，周日起倫敦及英格蘭南部再度「封城」。英國零售商會表示已準備就
緒，儲存了大量日用品，如罐頭食品及廁紙等，提防明年「脫歐」後英國的關卡會出現大混亂。
暫時日內英鎊已下跌超過１﹒２％，跌穿１﹒３４水平。本周英鎊將會持續大幅波動，因為即使
英國正式「脫歐」後仍然會產生較多不確定性，當中包括倫敦金融中心地位能維持多久及蘇格蘭
會否公投「脫英」等等，均可能大幅增加英鎊的波動性，投資英鎊宜注意相關風險。因此本周英
鎊兌美元走勢亦預期維持於１﹒３２－１﹒３５大幅波動的格局。
在這艱難的颯冬，美國國會通過９０００億美元紓困方案，為受新冠病毒大流行打擊的家庭
和企業提供救助。這份方案可謂得來不易。因為紓困計劃在金額方面兩黨一直分歧，民主黨借拜
登甫上場之勢，當然希望金額有多大就多大，提出１４０００億方案；共和黨則考慮到政府財政
壓力及措施成效，堅持５，０００億方案。最後算是在中間值作出妥協。但是若接下來佐治亞州
參議院選舉（由於沒有候選人得票過半，被延至明年一月）共和黨成功保住席位，下一輪經濟紓
困計劃將會作出更少讓步，也不利接下來的談判。拜登上場想要大展拳腳，還需好好處理兩黨關
係，因參眾兩院分別由兩黨控制。美匯持續下跌，周四（１８日）終告跌破９０關口，最低見至
８９﹒７２，自２０１８年４月以來最低水平。中長線來說，相信美匯繼續因經濟前景不明朗受
壓，直至疫苗有效提振經濟情況。
＊本周策略＊
紐元：早前建議候高於０﹒７０００沽出紐元兌美元已於０﹒７１２０止蝕，損失１２０點子。
歐元：前周建議候高於１﹒２１５０沽出歐元兌美元，更新目標１﹒２０００，止蝕
１﹒２２８０。
英鎊：本周建議候高於１﹒３４８０沽出英鎊兌美元，目標１﹒３２５０，止蝕１﹒３６５０。
離岸人民幣：本周建議候高於６﹒５８００沽出美元兌離岸人民幣，目標６﹒４８００，止蝕
６﹒６５００。
《招商永隆銀行司庫 蕭啟洪》
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