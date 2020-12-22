《股壇解碼－戴名》疫情露曙光，威高（１１７３）負債超正常範圍

《股壇解碼》Ｐｆｉｚｅｒ疫苗投入市場使用，雖然有零星案例在注射後產生過敏反應，但

接種疫苗已是疫情下的唯一自保方法，加上Ｍｏｄｅｒｎａ的疫苗獲批緊急使用授權，相信在短

期內也會投放市場，美國的ＣＯＶＩＤ－１９疫情將會短期受控，但不排除病毒變種後會再度出

現大型爆發的危機，但市場對後市普遍持樂觀態度，道指３００００點牢不可破，看情況是越升

越有的格局，投資者唯一需要擔心的是特朗普會否實施戒嚴，上周末新任國防部長米勒終止與拜

登團隊作交接，白宮的部分人員變動，這些不尋常的舉動都意味著有大事發生，之前預測特朗普

最有可能在上周末（１９日）宣布實施戒嚴，現在看來，戒嚴可能是特朗普送給支持者的聖誕節

禮物。



＊在劫難逃＊



法國總統馬克龍確診ＣＯＶＩＤ－１９，按時間推論，馬克龍是在參與最近歐盟峰會的時候

中招，按道理在疫情未有完美對策之前，像歐盟峰會這樣重要會議的安檢應該是很嚴密，但馬克

龍卻意外中招，連帶與會的各國領導人都人心惶惶，令人擔心到底是病毒變異造成難以檢測還是

ＣＯＶＩＤ－１９本來就不是一種病毒。



＊步步壓逼＊



美國將６０間中國企業納入實體清單，當中包括中芯國際（００９８１）在內，而且更限制

對中芯國際輸出１０ＮＭ的製造技術，眾所周知１０ＮＭ的芯片已經不是最新的芯片技術，如果

美國連這種上一代的芯片技術都不出口給中芯國際的話，中國未來的科技發展將會受到嚴重的打

擊，加上內部消費不振，地方政府債務率接近警戒區下限的種種原因，國內金融體制的壓力測試

是否過關將成為市場焦點所在。



＊兵凶戰危＊



恆指上周以橫行走勢告終，但這星期開始漸見端倪，牛熊證街貨比例大幅上升至６３：３７

，散戶資金開始流入牛證，熊證重倉位下移３００點至２６８００點，相信大戶對大市調頭向下

是信心十足，認沽期權不斷在２４８００點加倉，下跌幅度應該是既急又深，投資者宜觀望牛熊

證街貨變化趁機造空。



＊股票簡評＊



威高國際（０１１７３）主要從事製造、銷售女士時裝和化妝品銷售，集團身為亞太區最大

的女裝連鎖店之一，擁有Ｖｅｅｋｏ和Ｗａｎｋｏ兩個自主品牌在中國、香港、台灣、澳門和新

加坡地區經營時裝業務，另外威高國際更以Ｃｏｌｏｕｒｍｉｘ和ＭｏｒｉＭｏｒ品牌經營化妝

品連鎖店，由於今年受疫情所影響，威高國際的中期業績見紅已是意料中事（集團去年全年業績

同樣見紅），但時裝業務營業額下降約３２％的同時，虧損卻意外地收窄接近５８％，箇中原因

可以從店舖分布情況猜測得到，今年上半年期內國內分店減少四間，香港分店卻增加了五間，推

斷是國內店舖的經營成本太高（強如Ｉ﹒Ｔ﹒（００９９９）都在國內市場損兵折將）又適逢香

港店舖租金受疫情影響而大幅回落，威高國際便乘機回流香港，單看服裝分類的表現可引證集團

的決定正確，可惜化妝品業務營業額大幅下跌接近七成，當中包括受疫情影響消費情緒和缺乏國

內自由行顧客影響最為明顯，威高國際截至九月止的半年內手上現金只有約４５００萬元，但欠

債卻高達４﹒３億，按業績所述的５９間本地店舖為例，集團手頭上現金連一個月租金都不足以

應付，整體負債更已超出正常範圍。投資者宜先觀望。

《資深市場人士 戴名》



＊ 以上觀點僅為個人對市場的看法，並非任何投資勸誘或建議。

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