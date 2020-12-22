《日入而息》恒指改革成份股擬增至８０隻，美國擴大制裁黑名單

《今天重點》﹡恆指公司擬將恆指成份股數目增至６５至８０隻，權重上限降至８％

﹡港鐵（０００６６）黃竹坑站５期項目共收３７份意向書，包括長實等；中

原指黃竹坑站５期項目收３７份意向書，反應符預期

﹡美國商務部將香港飛行服務隊、長和合資公司列黑名單；長和回應合資公司

被美國列黑名單：已出售全部股權；外交部指美國出口管制是對全球自由貿

易規則嚴重破壞

﹡外交部指羅冠聰是嫌疑犯，乞求外部庇護將徹底失敗

﹡本港新增６３宗確診個案，１３宗源頭不明



《即日市況》﹡港股曾穿兩萬六見逾一個月低，收跌１８７點報２６１１９點



《深滬股市》﹡變種病毒惹恐慌，滬指失三千四收跌１﹒８６％



《美元匯價》﹡美元整固但弱勢未改，可短炒上落波幅；歐元最新報１﹒２２３３╱３５，

日圓最新報１０３﹒３８╱４０



《公司資訊》﹡京東健康（０６６１８）今日起納入港股通名單

﹡騰訊（００７００）兩款ＡＰＰ遭工信部點名，涉欺騙誤導用戶下載

﹡小米（０１８１０）預告小米１１將於本月２８日正式發布，市場料至少提

供兩個版本

﹡眾安在綫（０６０６０）子公司眾安科技與ＯＶＯ集團設合資公司，拓印尼

保險科技業務

﹡高峻獲委任為晨訊科技（０２０００）首席執行官

﹡中國再保險（０１５０８）子公司中國大地財險首１１月原保費收入總額升

１﹒９％

﹡火幣科技（０１６１１）附屬獲美國內華達州授予信託公司牌照

﹡浦江中國（０１４１７）出售物業管理公司，涉資５２５﹒８萬人幣

﹡景業名邦（０２２３１）成功投得南京市六合區項目，涉資１０﹒６億人幣

﹡復星旅文（０１９９２）料Ｃｌｕｂ Ｍｅｄ中國度假村預訂量按年增逾三

成

﹡華潤置地（０１１０９）沈彤東辭任執行董事，郭世清接任

﹡春城熱力（０１８５３）表示批准開展建議Ａ股上市相關工作



《國企紅籌》﹡新疆新鑫（０３８３３）總經理及執行董事劉俊辭任，即日起生效



《神州民企》﹡安踏體育（０２０２０）合營出售旗下健身器械附屬涉３２﹒７億元

﹡康佰控股（０８１９０）本周四起取消上市地位

﹡玖龍紙業（０２６８９）委任多名副總裁

﹡京信通信（０２３４２）配售附屬４﹒５％股權，涉９４２４萬人幣



《中國要聞》﹡人行表示明年穩健貨幣政策靈活精準，堅決反對壟斷行為

﹡國務院發文推進對外貿易創新，適時調整部分產品關稅

﹡法工委表示明年重點立法工作包括修訂《反壟斷法》

﹡內地燃氣價按年升一倍，發改委稱部分地區或供應偏緊

﹡銀保監要求險企排查四類人身險產品的兌付退保風險

﹡蘇州戶籍新政表示允許非戶籍常住人口於租賃房落戶

﹡國家藥監局在滬設立兩個長三角分中心

﹡長征八號運載火箭首次飛行試驗成功

﹡譚耀宗稱全國人大會議計劃明年３月５日召開

﹡廣鐵集團表示全力搶運電煤，保障寒冬用電

﹡四川信託被接管，銀保監和地方金管局成立小組入駐



《寶島快訊》﹡台股收跌１﹒４％，報１４１７７點



《其他消息》﹡羅冠聰決定向英國申請政治庇護

﹡政府歡迎終院裁決，認同蒙面者隱藏身分違法損害法治

﹡湯家驊稱終審庭裁定禁蒙面法合憲不意外

﹡深股通額度全日流出近１８億元；滬股通額度全日用１０億元，陸股通流出

近３６億元

﹡中槍男子曾志健缺席聆訊，疑棄保潛逃法官發出拘捕令

﹡警方接納個人資料私隱專員調查報告

﹡第三季國際收支盈餘１９３億，經常帳盈餘９６５億元

﹡英傑華投資對明年市場環境信心增加，看好美英債券

﹡恆指公司擬將恆指成份股數目增至６５至８０隻，權重上限降至８％

﹡銀聯乘車碼首次開拓至發卡機構電子錢包

﹡中原指黃竹坑站５期項目收３７份意向書，反應符預期



《新冠肺炎》﹡澳門宣布由香港及英國等地入境人士隔離期增至２１日

﹡梁美芬指李偲嫣夫婦檢測十天仍未收報告，促官員道歉

﹡醫學會表示政府應考慮對其他歐洲國家實施入境限制

﹡黃傑龍料本月飲食業界損失七至八成生意

﹡港大獲私人投資１０億元，設本地首間疫苗廠

﹡消息指張建宗率領官員赴深圳與國家衛健委官員會面

﹡何栢良稱英國出現變種病毒或影響疫苗成效

﹡伊利沙伯醫院８６歲男病人離世，累計１３２人染疫亡

﹡旅發局除夕夜倒數首次網上舉行直播

﹡本港新增６３宗確診個案，１３宗源頭不明

﹡台灣出現本土確診個案，打破２５３日零本土感染紀錄

﹡天水圍俊宏軒商場西醫染疫，曾為兩名確診者看診



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