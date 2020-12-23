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23/12/2020 07:50

《華爾街內望》變種毒株存憂，道指跌２００點，蘋果推動納指破頂

　　《經濟通通訊社２３日專訊》市場對新冠肺炎新變種毒株的憂慮，以及令人失望的經濟數據
，蓋過華府通過新刺激法案的影響，美股周二（２２日）個股發展，當中納指再破頂。
　　道指跌２００點或０﹒６７％，報３００１５點。標指跌７點或０﹒２１％，報３６８７點
。納指漲６５點或０﹒５１％，報１２８０７點。
　　英國發現新冠肺炎新變種毒株，導致國內活動暫停，並且與多國切斷與交通聯繫。而據美國
有線電視新聞報道指，輝瑞、Ｍｏｄｅｒｎａ正進行試驗，測試其疫苗對變種毒株的效果。
　　美國國會通過規模８９２０億美元的新援助法案，不過美國單日確診病例達到２１﹒４萬宗
，促使當局實施強制停擺。經濟數據亦顯示，本月美國消費者信心意外下降，上月成屋銷售出現
六個月以來首次下降。
　　個股方面，蘋果漲２﹒８％，有傳公司計劃在２０２４年前推出電動車。電動車製造商特斯
拉跌１﹒５％。
　　安進跌２﹒８％，其與英國製藥商阿斯利康合作開發的哮喘藥物後期研究結果令人失望。
Ｐｅｌｏｔｏｎ　Ｉｎｔｅｒａｃｔｉｖｅ跳漲１１﹒６％，公司宣布以４﹒２億美元收購同業
Ｐｒｅｃｏｒ。
　　美國十年期國債收益率跌兩個基點至０﹒９１８％。（ａｌ）

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