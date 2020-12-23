《缸邊隨筆－石鏡泉》聖誕重禮果真是廁紙！？

《缸邊隨筆》今年中，筆者有文，謂英國脫歐，不可能順利脫，因為英國的傲慢，是不會乖

乖合作的，英國認為脫歐沒甚麼大不了，回至ＷＴＯ關貿協議便是。但他們忘記了一件事：過關

候查。



幾十年來，英國物資供應都是免檢直通，結果就是不少英國的貨倉廢了，讓歐洲發貨地做貨

倉，一個「柯打」，貨櫃車長奔，時間都好計算，要一天、兩天？但如中間一卡，要報關、要交

費、要檢貨，時間就不好掌握了。



有駕車過港隧道的朋友知道，近日不少人留家工作，過隧道時間是否快了不少，但人一多，

擠一擠，是可以費時不少。



今時英國疫情加劇，貨櫃車過不了英法之關，於是英金毛獅首相便急了，要找仍在染了新冠

肺炎的法國總統馬克龍來談，放寬貨櫃車司機，免檢疫便過關，但真沒危險嗎？



一個英倫海峽，在羅馬時期，阻延了羅馬兵打入英倫三島，二戰時期阻止了德軍攻入英國，

這個海峽對戰時英國是福，但對和平時期的英國則是禍。所以才有了「歐洲之星」和過英倫海峽

隧道，今時疫情提早把脫歐後要立關卡的「禍」暴露了出來，所有英國超市的物資供應立缺，由

食物到洗衣粉、廁紙都缺。如英國在兩周之內，解不開這個因防疫而停擺的貨櫃車，英國今個聖

誕和新年，就真不好過。



不少為政者，是堅離地，包括港府，對疫情重視不足，早段防疫不夠果斷，拖拖拉拉，累死

人民。英國的變株病毒有沒有機會在港傳播？筆者肯定講會，因為我們的特區防疫官員、專家，

都是心存僥倖，希望唔會有卦！但請問，有幾多港人往返港、英？數天前光是國泰，都有十幾班

機，以我們所知的港府「文字式」隔離，而不是「強力式」的隔離，你敢講沒有漏隔的帶菌者，

穿梭於大街小巷、酒吧、食肆？



＊中港股市 下跌勢成＊



今時大家要防疫，只好靠自己，要自我禁閉，少出街，以至不出街、不出門、不應酬（去家

人的生日會也不好呀！有辦你睇，家庭聚會食一餐，結果全家中招）。靠那些亞媽拉扯政府和專

家？包括倒洗潔精入廁，真是有理論無實際，原因簡單，嗰位專家未洗過碗，未洗過衫囉。



金融市場（炒友）是個可以在家工作的行業，話之你英國的變異病株有多恐怖，市場上仍照

炒不虞，美市就出現了多少個Ｖ、倒Ｖ行情，一時話有變異病毒就跌，一話有疫苗就升，這種反

射式市道，只反映出人心虛怯，遲早會一瀉千里。



英鎊也是一樣，鎊跌，是因為有變異病毒；鎊升，是因為英金毛獅王知道在疫情下，你英國

真不是獅，是病貓，因此不能不在脫歐立場上軟下來，再不軟？真係可以英國無廁紙架！



中港股市，一如筆者昨文（２２日）：冬至快「落」都跌了一大截，下跌勢成，關鍵是有幾

快「落」。各位手上貨該如何處理，自決，但不應太心存僥倖吧，因為英國變異病株登陸香港是

極有可能事，因為我們的婆媽政府，在防疫上，是婆婆婆媽媽媽的了。《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）

