《盤後部署》港股反彈仍未企十天線，圓頂派發將完成擬再穿二萬六

《經濟通通訊社２３日專訊》市場對變種新冠病毒新毒株的憂慮，抵銷了華府通過新刺激法

案的提振，隔晚美股三大指數個別發展，道指回吐２００點並貼近三萬關口，納指則收漲６５點

。港股今日低開高走，開跌３６點報２６０８３點，甫開市即見日內低位２６０７１點。而Ａ場

表現向好帶動港股反彈倒升，恆指早市收升１１６點報２６２３５點。而午後內需、光伏、汽車

等多個板塊炒起，多隻龍頭科技股亦造好，其中小米（０１８１０）今日尋頂，一度高見上市高

位３２﹒３５元，市值破八千億，收市升７﹒５９％，報３１﹒９元，為今日表現最好藍籌，最

差藍籌則為中生製藥（０１１７７），收市跌１﹒８４％，報７﹒４７元。

最終恆指尾盤拉升至全日高位２６３４３點收市，升２２３點或升０﹒８６％，逼近十天線

（２６４０７點），主板成交１２９１﹒５４億元，按日升４％。國指報１０４８２點，升９８

點或升０﹒９５％。科指報８４２６點，大升２３９點或升２﹒９２％。

內地兩市齊揚，上證綜指報３３８２點，升２５點或升０﹒７６％，深證成指報１４０１５

點，升１３２點或升０﹒９６％；兩市全日成交９２９１億元人幣，連續兩個交易日成交超過９

千億元關，惟按日成交減少３％。



＊製藥商預計現有疫苗對變種新冠病毒有效＊



製藥商預期，他們所研發的新冠病毒疫苗，仍有效預防在英國出現的新冠病毒新毒株，並表

示現正進行的測試應在幾周內證實其有效性。德國ＢｉｏＮＴｅｃｈ首席執行官Ｕｇｕｒ

Ｓａｈｉｎ周二表示，他預計ＲＮＡ疫苗仍然會很有效，指變種病毒中的蛋白質與目前流行的主

流毒株有九成九相同。如疫苗需要針對新的變種進行調整，大概需要６周時間。Ｍｏｄｅｒｎａ

、德國的ＣｕｒｅＶａｃ和英國的製藥商阿斯利康也認為，他們的疫苗將能應對變種新冠病毒。

世衛首席應急專家萊恩甚至對發現病毒新毒株給予正面評價，指成功地以科學追踪病毒是全球公

共衛生的一大進步。

路透與歐洲工商管理學院的調查顯示，第四季亞洲企業景氣指數由上季的５３跳升至６２，

反映企業對未來六個月展望正面，有４４％對未來半年前景持樂觀態度，比例遠高於第三季的

２８％和第二季的近８％，樂觀程度為今年之最。調查涵蓋１１個亞太國家及地區，共有１０１

家企業受訪。歐洲工商管理學院經濟學教授Ａｎｔｏｎｉｏ Ｆａｔａｓ表示，經濟情況正向好

發展，但仍存在不確定性。過半數的受訪表示新冠病例數持續增加，以及或將出現的疫苗短缺是

最大風險。



＊港股跌破圓頂頸線或將急挫＊



港股今日低開高走，恆指昨日一度失守二萬六關，雖然三連陰後今現反彈，但升幅亦不足

１％，即使今日多隻科網龍頭造好推動大市氣氛，港股亦未能進一步上試收復十天線

（２６３９１點），原本聖誕假期已令市況趨靜，英國的新毒株消息更令市場失去對經濟復甦的

憧憬，此外市埸監管總局昨日頒布新規，提出社區團購「九不得」，劍指科網巨頭，料反壟斷將

更趨嚴謹，令相關股份持續受壓，相信短期港股走勢仍然不樂觀。

技術分析上，恆指由從１１月上旬至今形成圓頂，如未來數日跌破２５８００至２６０００

水平的上升裂口，港股將迎來急跌，並下試至２５０００點水平。不過如果英國確診數字短期內

有所改善，或者內地再釋出新一輪經濟刺激方案，港股可望穩守２６０００關，待明年初經濟復

甦再向上突破。（ｐｌ）

