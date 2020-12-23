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23/12/2020 08:28

【新冠肺炎】美國疾控中心：新變種病毒株可能已經流入美國

　　《經濟通通訊社２３日專訊》美國疾病預防與控制中心（ＣＤＣ）周二（２２日）表示，最
近幾周在英國出現的新冠肺炎變種病毒株可能已經流入美國，不過目前還未發現相關的感染病例

　　疾控中心強調科學家們正努力確定該病毒株是否具更強的傳播性，又指病毒經常會發生突變
，每兩周就會在其基因組中獲得約一個新突變，而病毒結構改變的可能結果包括傳播速度加快、
致病程度更輕或更重、增加現有藥物治療難度、逃過篩查測試及疫苗的能力。
　　而據美國有線電視新聞報道指，輝瑞、Ｍｏｄｅｒｎａ正進行試驗，測試其疫苗對新變種病
毒株的效果。
　　Ｍｏｄｅｒｎａ發表聲明指，公司認為其疫苗可以針對變異毒株產生免疫，並將在未來幾周
進行更多試驗以確認這一點。
　　輝瑞則表示正在進行試驗以獲得數據，以證明接種疫苗人士的血液樣本在多大程度上可中和
新變種病毒株。
　　英國製藥商阿斯利康亦稱，其疫苗對新變種病毒株應該有效，正進行相關研究，以充分調查
變種病毒株的影響。

＊美國聖誕前醫院病床告急＊

　　不過美國最新病例毒持續激增，醫院難以為病人找到床位，而華府計劃實施限制措施，試圖
在聖誕期間控制疫情。
　　據路透社統計，最新百萬宗病例是在短短六日內新增，死亡病例已接近３２萬宗。而據疾控
中心數據，截至周一（２１日）超過６０萬美國人已接種第一劑疫苗，其中大多為醫護人員。（
ａｌ）

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