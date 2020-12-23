【全球放水】美國總統特朗普：要求國會修改紓困及撥款一攬子法案

《經濟通通訊社２３日專訊》美國總統特朗普最新表示，要求國會修改９０００億美元的新

刺激法案連帶１﹒４萬億美元撥款法案的一攬子法案。

特朗普具體要求國會提高發放給予個人的現金金額，並將他認為該法案中不必要的項目刪除

。

不過據白宮聲明指，特朗普周二（２２日）才剛剛簽署該一攬子法案。財長努欽亦發表聲明

，對國會通過法案表示讚揚。（ａｌ）

