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23/12/2020 08:39

【全球放水】美國總統特朗普：要求國會修改紓困及撥款一攬子法案

　　《經濟通通訊社２３日專訊》美國總統特朗普最新表示，要求國會修改９０００億美元的新
刺激法案連帶１﹒４萬億美元撥款法案的一攬子法案。
　　特朗普具體要求國會提高發放給予個人的現金金額，並將他認為該法案中不必要的項目刪除

　　不過據白宮聲明指，特朗普周二（２２日）才剛剛簽署該一攬子法案。財長努欽亦發表聲明
，對國會通過法案表示讚揚。（ａｌ）

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