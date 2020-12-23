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即市新聞

23/12/2020 11:32

《窩輪豪情－梁業豪》科技股買盤支持下，港股本周低位料已出現

　　《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為工業、醫療保
健業與公用事業。此外，恆生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現為京東健
康（０６６１８）、昆侖能源（００１３５）與思摩爾國際（０６９６９），可用作買入其相關
認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股票，
則宜首選澳博控股（００８８０）、建設銀行（００９３９）與新地（０００１６）。
　　今早（２３日）港股的表現遠較預期為佳，反映出好友大戶決心不讓大市於聖誕節假期前顯
著再跌。市況所見，科技股的買盤非常積極；然而，恆生綜合指數亦錄得顯著的升幅，代表繼續
有資金流入二、三線股。本欄認為，淡友現應多作退守，好友則於投機時不宜過於進取，並須將
止賺位逐步上移。投資方面，中長線暫時未見有沽貨計數的需要，同時亦未見ＷＢＩ發出入市增
持的指示，按兵不動應為較為合適的應市策略。《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》
（頻道：ｙｏｕｔｕｂｅ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）

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