《古臣周記－古臣》「一月效應」真唔真？

《古臣周記》１２月話咁快已經嚟到尾聲，唔知大家今年股壇成績如何呢？即將送走２０２

０年，迎接２０２１年，有云每年１月對股民嚟講通常都係好日子，「一月效應」每年１月股市

通常都會升，而如果１月個市升，嗰年全年就都會升。典解嘅？



＊一月效應點樣嚟？＊



「一月效應」呢個講法其實係源自花旗國嘅，對西方人嚟講，每年１２月係一連串嘅重要節

日同假期，啲人就會喺１２月將股票套現買禮物送比親朋戚友，到下年１月手頭就會有餘錢買股

；而且企業多數會喺１２月尾至１月初出花紅畀員工，令投資者有更多資金投入股市帶旺股價。

仲有嘅係，花旗國有樣嘢叫資產增值稅（Ｃａｐｉｔａｌ Ｇａｉｎｓ Ｔａｘ），納稅人

嘅投資利潤會被抽稅，不過如果有虧蝕就可以扣稅，所以有說投資者會喺１２月套現手頭蝕緊錢

嘅股票扣稅，再喺１月重新投入資金，因而帶動股市上揚。

此外，都有講法係機構投資者想「粉飾櫉窗」，為咗喺每年１２月結算嘅基金年報做得靚仔

啲，往往會喺１２月放售藍籌股，換入細價成長股博取短期回報，再喺下年１月重新換入藍籌股

，一出一入嘅操作就會令到股市上升，形成「一月效應」。

阿臣一於就做咗個統計調查，分析千禧年後嘅港股，去驗證「一月效應」孰真孰假。



表列２０００年以來港股１月及全年表現：



年份 恆指１月份表現 恆指全年表現

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２０００ 跌１４２９點╱ ８﹒４３巴仙 跌１８６６點╱１１﹒００巴仙

２００１ 升１００６點╱ ６﹒６７巴仙 跌３６９８點╱２４﹒５０巴仙

２００２ 跌 ６７１點╱ ５﹒９０巴仙 跌２０７５點╱１８﹒２１巴仙

２００３ 跌 ６２點╱ ０﹒６７巴仙 升３２５４點╱３４﹒９２巴仙

２００４ 升 ７１３點╱ ５﹒６７巴仙 跌１６５４點╱１３﹒１５巴仙



２００５ 跌 ５０８點╱ ３﹒５７巴仙 跌 ６４６點╱ ４﹒５４巴仙

２００６ 升 ８７６點╱ ５﹒８９巴仙 升５０８８點╱３４﹒２０巴仙

２００７ 升 １４１點╱ ０﹒７１巴仙 升７８４７點╱３９﹒３１巴仙

２００８ 跌４３５６點╱１５﹒６７巴仙 跌１３４２５點╱４８﹒２７巴仙

２００９ 跌１１０９點╱ ７﹒７１巴仙 升７４８５點╱５２﹒０２巴仙



２０１０ 跌１７５０點╱ ８﹒００巴仙 升１１６２點╱ ５﹒３２巴仙

２０１１ 升 ４１２點╱ １﹒７９巴仙 跌４６０１點╱１９﹒９７巴仙

２０１２ 升１９５６點╱１０﹒６１巴仙 升４２２２點╱２２﹒９１巴仙

２０１３ 升１０７２點╱ ４﹒７３巴仙 升 ６４９點╱ ２﹒８７巴仙

２０１４ 跌１２７０點╱ ５﹒４５巴仙 升 ２９８點╱ １﹒２８巴仙



２０１５ 升 ９０２點╱ ３﹒８２巴仙 跌１６９０點╱ ７﹒１６巴仙

２０１６ 跌２２３１點╱１０﹒１８巴仙 升 ８６點╱ ０﹒３９巴仙

２０１７ 升１３６０點╱ ６﹒１８巴仙 升７９１８點╱３５﹒９９巴仙

２０１８ 升２９６８點╱ ９﹒９２巴仙 跌４０７３點╱１３﹒６１巴仙

２０１９ 升２０９７點╱ ８﹒１１巴仙 跌２３４４點╱ ９﹒０７巴仙

２０２０ 跌１８７７點╱ ６﹒６６巴仙 跌１８８３點╱ ６﹒６８巴仙

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總計：２１年間１月份升有１１個，佔比５２﹒３８巴仙，１月份升年升亦升共５個

年度，佔比４５﹒４５巴仙。



＊有幾多年係１月升，全年升？



嗱，咁我哋依家睇返究竟恆指呢２１年嚟逢１月係咪真係升市佔多數？其實﹒﹒﹒﹒﹒﹒係

嘅，但只係啱啱好比例過半，２１年期間得１１個１月份係升市，如果計返拉勻嘅變幅，１月嘅

恆指更加係平均跌咗０﹒３９巴仙，至於全年計就平均升咗２﹒５３巴仙。阿臣再同大家驗證下

１月升，全年升呢個講法：呢２１年嚟咪有１１年嘅１月係升市嘅，其實當中得５年係「１月升

，全年升」，佔１１個１月牛市僅僅４５巴仙，一半都冇。所謂「實踐是檢驗真理的唯一標準」

，由數據角度嚟睇，「一月效應」嘅「１月升」同埋「１月升，全年升」理論就唔太有說服力啦

。

之所以會有咁嘅結果，首先可能係因為國情唔同令效應「水土不服」。阿臣一開始咪講過一

啲造成效應嘅因素嘅，但放喺香江以至神州，嗰啲因素就未必完全成立喇。例如比起花旗國節日

集中喺１１至１月期間，香江嘅公假比較分散，市民消費習慣都同花旗國人唔同，花旗國人最著

緊感恩節同聖誕節，年尾會捨得揼本送禮娛樂等等，消費需求主要集中喺年尾。但係香江人對聖

誕嘅重視程度不及花旗國人，逢親到年尾，仲有出年嘅農曆新年嘅另一個消費旺季等緊我哋。

而且香江股票投資冇資產增值稅嘅，投資者冇誘因喺年尾放貨博扣稅，本身蝕緊嘅或者就諗

緊溝貨等返家鄉，點會限死年尾放貨年頭買入？

香江嘅公司出花紅嘅月份都同花旗國公司唔同，唔少公司會喺農曆新年左右出花紅，自然就

冇年尾花紅增加資金投入市場呢支歌仔唱。

雖然市場資金進出會因為個人同機構嘅習慣，會有一啲年度周期規律，但係始終基本面同市

場大勢對股市嘅影響更加大。

神州對港股影響舉足輕重，每年嘅２至３月兩會前後，都會有新方針公布同新政策出台，國

策嘅方向自然對股市造成好大影響，左右港股年初嘅走勢。

返到２００３年沙士一役，當年１月香江未爆發疫情，當月股市只係跌僅僅６２點，相當於

０﹒６７巴仙。沙士喺２月２１日傳入香江，令恆指連跌兩個月，４月跌到全年低位８３３１點

，跌幅達９﹒９４巴仙，不過２００３年全年計恆指就升咗３２５４點，升幅達３４﹒９２巴仙

。

睇返數據，呢廿年嚟恆指跌得最甘嘅１月係２００８年，當時就係因為港股直通車落實遙遙

無期，加上花旗國次按危機惡化，令恆指當月足足跌咗４３５７點，啫係大約１５﹒６７巴仙，

全年計暴跌４８﹒２７巴仙；去到２００９年，恆指雖然喺１月跌咗７﹒７１巴仙，但全年計就

由低位回彈７４８５點，足足升返５２﹒０２巴仙，１月跌唔少，但係全年計反而大升。再攞前

年（２０１８年）做例子吖，當年１月恆指升咗差唔多１０個巴仙，但係全年就倒跌４０７３點

，相當於１３﹒６１巴仙，嘩，１月急升但係全年倒跌，恆指年內急挫，主要因為２０１８年正

值神州同花旗國嘅貿易戰正式開打，去到今時今日差唔多演變成「新冷戰」嘅地步，當年同時亦

有花旗國加息、人民幣對美元走弱、神州經濟放緩等等負面因素。上面嘅例子某程度上證明咗「

１月升，全年升」講法唔成立。

世界變局唔係「一月效應」所能夠預料到嘅，如果年中市場狀況同世界大勢出現重大轉折，

全年由跌轉升，或者由升轉跌都唔係咩出奇嘅事。

阿臣就覺得，「一月效應」只能夠一定程度上反映嘅投資者一啲行為規律，實在有太多其他

因素導致市場波動，參考無妨，不過就千祈唔好視作金科玉律喇。



＊２０２１年初魚缸升跌難料＊



睇返２０２１年，魚缸開局預料仍然有好多不明朗因素。新冠肺炎唔好話因為疫苗面世而斷

尾，更因病毒變種而令米字國封城，據報澳洲、荷蘭與意大利等地已發現呢種新毒株，病毒擴散

防不勝防，將打擊經濟復甦嘅苗頭。另外，花旗國總統特朗普至今仍未承認連任失敗，由現在到

１月２０日新任總統就職，政局仍然不定，中美關係增加變數。再者，螞蟻集團暫緩Ａ＋Ｈ股上

市，神州加強防範金融風險，持續影響重磅科技股嘅投資氣氛，亦打擊魚缸嘅表現。總括嚟講，

２０２１年１月份，阿臣覺得仍然炒股不炒市，大市走勢分分鐘出現突變，而炒股更以消息股、

績優股為佳。

阿臣個倉呢個星期仍然按兵不動，而阿臣亦提早收爐，本欄下星期休息一期，明年初再見，

預祝大家聖誕平安，新年進步，股場得心應手。



表列截至１２月２３日早上１１時阿臣投資組合表現：



股份 股數 平均買入價（元） 現價（元） 總值（元）

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港股：

ＳＰＤＲ金ＥＴＦ １０股 １０９７﹒００ １３５６﹒５０ １３５６５

平安好醫生 ２００股 ５２﹒９０ ８８﹒５０ １７７００

港交所 １００股 ２６４﹒５０ ４０２﹒２０ ４０２２０

寶尊電商 １００股 ８２﹒９０ ８９﹒００ ８９００

九龍倉置業 ２０００股 ３２﹒００ ３８﹒５５ ７７１００

京東集團 ５０股 ３０６﹒００ ３２３﹒２０ １６１６０

中金公司 ２０００股 １８﹒２２ １８﹒２４ ３６４８０

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股票市值 ： ２１０１２５元

剩餘現金 ： ３６０１４元

組合淨值 ： ２４６１３９元

組合本月收益表現： －０﹒９％（截至上月底止組合淨值：２４８４３９元）

組合累計收益表現： １３４﹒４％（本金１０５０００元計）（２０１６年８月開倉）



＊數據截至１２月２３日早上１１時

