《談國論企－黎偉成》明年高水平開放與改革互動

《談國論企》中國中央經濟工作會議強調明年（１）要抓好全面推進改革開放，指出（２）

要構建新發展格局，必須構建高水平對外開放，推動改革和開放相互促進。此為（３）要「完善

宏觀經濟治理，加強國際宏觀政策協調」的其中重點工作。



＊全面推進改革開放構建新發展格局 ＊



改革開放凡４０年，成功地使中國的經濟以至整體國力明顯提升，成為僅次於美國的全球第

二大經濟體系，從是次之中央經濟工作會議便可見中國並未就此驕傲自滿，所言可印證之於新一

年八大重點任務中：第一條亦是最首要的「確定科技創新新方向和重點」，以作為著力解決制約

國家發展和安全難題重點之重；和第四條的全面改革開放。中國不僅由過去多年要自力更生，明

顯提質升級為自主創新甚至科技創新的新階段，就正正因為改革開放取得的良佳成果，很有需要

持恆以為之。

會議相當明確表明要在２０２１年「抓好全面推進改革開放」，而此語最重要之處當然為推

進要全面，即放手而為，因中國在改革開放凡４０年至今，取得十分豐碩的成果，並可見之於（

一）成功地不斷引外資，得益不淺。特別是（Ｉ）中國商務部發布的最新資料顯示，全國實際使

用外資（不含銀行、證券、保險領域．下同）於２０２０年１－１０月份累計８００６﹒８億元

人民幣，同比增長６﹒４％，（折合１１５０﹒９億美元而升３﹒９％），較１－９月份提升１

﹒２個百分點，延續穩中向好態勢，其中：（Ｉ）從單月情況看，１０月份所涉數額

８１８﹒７億元人民幣，同比增長１８﹒３％，而折合美元則為１１８﹒３億元和上升

１８﹒４％，為連續７個月實現同比增長。（ＩＩ）分行業看，（ｉ）服務業於１－１０月實際

使用外資６２５７﹒９億元同比增１６﹒２％，佔全國實際使用外資７８﹒２％；（ｉｉ）高技

術服務同比增２７﹒８％，電子商務升４４﹒３％、專業技術服務升７７﹒９％、研發與設計服

務增８２﹒１％、科技成果轉化服務增４３﹒６％。

而（ＩＩ）據中國海關總署的資料，則顯外商投資企業於２０２０年１－１１月份進出口貿

易累計額度１１﹒７５萬億元人民幣，同比只是輕微減少１﹒８％，並在整體進出口外貿總額所

佔比重高達３８﹒７％，僅次於民企的４６﹒４％，便可見外企在中國工貿以至整體經濟所扮演

的角色和發揮的作用，舉足輕重。

由是（二）會議提出「要構建新發展格局，必須構建高水平對外開放，推動改革和開放相互

促進」。此語重點為：對外開放，要「構建高水平」，為「必須」之舉，是為構建新發展格局之

需。國務院肯定會陸續推出新的措施，強化對外開放，亦相信歐美等外資企業會對在華投資更感

興趣，因（１）新冠肺疫ＣＯＶＩＤ－１９在病毒英國變種加快擴散速度，使環球企業別無可想

的每多考慮選擇在華投資。尤其是中國在防控惡疫取得良性成效，國民經濟復甦，和內需市場龐

大，發展空間可觀。

和（２）新任美國總統拜登即使要如民主、共和兩黨續壓華，亦不會如落台的特朗普般攬炒

，也許使美國或其他外商稍告減壓。



＊深入實施國企改革三年優化民營經濟發展環境＊



在全面強化改革開放的同時，會議強調（三）「要深入實施國企改革三年行動，優化民營經

濟發展環境，健全現代企業制度，完善公司治理，激發各類市場主體活力」。此舉在全面開放，

有利於國民經濟發展的穩定性、平衡性和多元化。

還有（四）要放寬市場準入，促進公平競爭，保護知識產權，建設統一大市場，營造市場化

、法治化、國際化營商環境。要建全金融機構治理，促進資本市場健康發展，提高上市公司質量

，打擊各種逃廢債行為。要規範發展第三支柱養老保險。

惹人注目的，更是（五）會議提出，要積極考慮加入全面與進步跨太平洋夥伴關係協定

（ＣＰＴＰＰ）。這是繼中國等五國與東盟十國於２０２０年１１月１５日所簽署和達成的《區

域全面經濟夥伴關係協定ＲＣＥＰ》，之後的一個國際大合作的另一個重要舉措。此彰顯多邊主

義的政經政策得到廣泛的認同和支持，更有利中國促進國內大循環和國內外雙循環的發展。

要大力提升國內監管能力和水平，完善安全審查機制，重視運用國際通行規則維護國家安全

。（全面推進改革開放，評中央經濟工作會議之三）《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）

