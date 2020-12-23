《中資異動》售資產予國家管網集團，昆侖能源（１３５）升一成半

《經濟通通訊社２３日專訊》昆侖能源（００１３５）現價升１４﹒９３％，報７﹒３９元

，盤中高見７﹒３９元創逾１３個月新高。該股成交約９２５萬股，涉資６８３３萬元。

中國石油（００８５７）（滬：６０１８５７）和旗下昆明能源分別公布，昆侖能源以４０

８﹒８６億元人民幣出售北京管道公司６０％股權和大連ＬＮＧ公司７５％股權予國家管網集團

。

現時，恆生指數報２６０８３，跌３６點或跌０﹒１４％，主板成交２０﹒８３億元。國企

指數報１０３７１，跌１２點或跌０﹒１２％。恆生科技指數報８２０７，升２１點或升０﹒２

６％。

即月期指新報２６０７５，跌５５點，低水８點。即月國指期貨報１０３６３，跌２０點，

低水９點。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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昆侖能源（００１３５） ７﹒３９元 升１４﹒９３％

中電控股（００００２） ７０﹒５０元 跌 ０﹒１４％

中華煤氣（００００３） １１﹒４０元 升 ０﹒５３％

電能實業（００００６） ４０﹒１０元 跌 ０﹒１２％

粵海投資（００２７０） １３﹒８６元 跌 １﹒８４％

中國燃氣（００３８４） ２８﹒８５元 跌 ０﹒８６％

華潤燃氣（０１１９３） ４０﹒６０元 跌 １﹒３４％

新奧能源（０２６８８） １０７﹒７０元 升 １﹒１３％

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（ｗｓ）

