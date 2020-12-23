  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

23/12/2020 09:26

《中資異動》售資產予國家管網集團，昆侖能源（１３５）升一成半

　　《經濟通通訊社２３日專訊》昆侖能源（００１３５）現價升１４﹒９３％，報７﹒３９元
，盤中高見７﹒３９元創逾１３個月新高。該股成交約９２５萬股，涉資６８３３萬元。　　
　　中國石油（００８５７）（滬：６０１８５７）和旗下昆明能源分別公布，昆侖能源以４０
８﹒８６億元人民幣出售北京管道公司６０％股權和大連ＬＮＧ公司７５％股權予國家管網集團

　　現時，恆生指數報２６０８３，跌３６點或跌０﹒１４％，主板成交２０﹒８３億元。國企
指數報１０３７１，跌１２點或跌０﹒１２％。恆生科技指數報８２０７，升２１點或升０﹒２
６％。
　　即月期指新報２６０７５，跌５５點，低水８點。即月國指期貨報１０３６３，跌２０點，
低水９點。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　昆侖能源（００１３５）　　　　７﹒３９元　　　升１４﹒９３％
　　中電控股（００００２）　　　７０﹒５０元　　　跌　０﹒１４％
　　中華煤氣（００００３）　　　１１﹒４０元　　　升　０﹒５３％
　　電能實業（００００６）　　　４０﹒１０元　　　跌　０﹒１２％
　　粵海投資（００２７０）　　　１３﹒８６元　　　跌　１﹒８４％
　　中國燃氣（００３８４）　　　２８﹒８５元　　　跌　０﹒８６％
　　華潤燃氣（０１１９３）　　　４０﹒６０元　　　跌　１﹒３４％
　　新奧能源（０２６８８）　　１０７﹒７０元　　　升　１﹒１３％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｗｓ）

【數量有限】訂閱etnet YouTube Channel，即可獲贈etnet精美筆記本及年曆卡！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
中國故事22/12/2020
《神州經脈》美國繼續加長貿易黑名單　A場急挫成交逾一個月高
中國故事22/12/2020
美國制裁中國大飛機產業　香港飛行服務隊、長和前合資同遭殃
中國故事22/12/2020
【回顧展望－疫後重生】十四五開局　宏觀政策不急轉　經濟料反彈
中國故事22/12/2020
【回顧展望－疫後重生】武漢封城打響抗疫戰　首季GDP罕見萎縮
專訪22/12/2020
【專訪】疫情重挫零售陷經營危機？卓悅：子公司清盤負面影響短暫
專訪22/12/2020
【專訪】疫情下尋出路　卓悅擬推電商服務平台發展數碼化
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【hot talk 1點鐘 睇住賞】賞Midea 35公升檯式消毒碗櫃

【etnet Bonus】賞MCP新都城中心聖誕衣物籃

【訂閱有賞】現凡訂閱etnet YouTube Channel 即可獲得etnet精美筆記本及年曆卡乙套

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
<>