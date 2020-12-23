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即市新聞

23/12/2020 09:28

《中資異動》中芯低開近２％，共和黨建議華府對其再收緊限制

　　《經濟通通訊社２３日專訊》中芯國際（００９８１）開跌１﹒４８％，報１８﹒６８元，
以現價計，該股暫連跌４日，累計跌幅１０﹒８４％。該股成交約１５０萬股，主動賣盤７０％
，涉資２８２５萬元。
　　美國兩位共和黨議員周二（２２日）敦促華府進一步防止中國晶片製造商中芯國際獲得先進
的美國技術。
　　美國參議員魯比奧和眾議員麥克考表示，美國商務部將中芯列入實體清單的做法不夠嚴厲，
並建議應該改寫規則以堵住漏洞，目前所有對中芯的銷售都能繼續自由進行，並為實現中國軍事
領先的目標提供支持。他們擔心如果目前不作出改變，最新限制將在日益嚴重的國家安全威脅上
完全失效，又直言華府似乎在允許中芯獲得幾乎所有的半導體製造設備。
　　另外，富時羅素表示，將從明年１月７日起，自富時中國Ａ５０指數和富時中國５０指數中
刪除中芯國際。　
　　現時，恆生指數報２６０８３點，跌３６點或跌０﹒１４％，主板成交２０﹒８３億元。國
企指數報１０３７１點，跌１２點或跌０﹒１２％。恆生科技指數報８２０７點，升２１點或升
０﹒２６％。
　　即月期指新報２６０５９點，跌７１點，低水２４點。即月國指期貨報１０３６０點，跌２
３點，低水１２點。（ｐｌ）

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