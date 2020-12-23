《異動股》小米午後續尋頂，暫揚逾８％市值破８０００億

《經濟通通訊社２３日專訊》小米（０１８１０）半日揚至３１元破頂後，午後續受資金追
捧，現價升８﹒０９％，報３２﹒０５元，再創上市新高，市值更突破８０００億元，以現價計
，該股暫連升３日，累計升幅１１﹒２８％。該股成交約２﹒４７億股，涉資７６﹒１８億元。
中信證券早前發表報告，給予其目標價３６元，維持買入評級，更指小米有望躋身萬億市值
之列。
小米新一代的「高階旗艦」手機「小米１１」將在下周一（２８日）登場。根據介紹，此次
新手機的主題是「輕裝上陣」，故市場預期在控制機身重量下了工夫。
現時，恆生指數報２６２４７點，升１２８點或升０﹒４９％，主板成交９４２﹒７９億元
。國企指數報１０４７０點，升８６點或升０﹒８４％。恆生科技指數報８４５５點，升２６８
點或升３﹒２８％。
即月期指新報２６２５９點，升１２９點，高水１１點。即月國指期貨報１０４７８點，升
９５點，高水７點。
上證綜合指數報３３７２點，升１５點或升０﹒４６％，成交３７３７﹒８１億元人民幣。
深證成份指數報１３９４２點，升６０點或升０﹒４３％，成交４６４８﹒７２億元人民幣
。
表列同板塊或相關股份表現：
股份（編號） 現價 變幅
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小米（０１８１０） ３２﹒０５元 升８﹒０９％
騰訊（００７００） ５６９﹒５元 跌０﹒５２％
美團（０３６９０） ２８８﹒４元 升４﹒４２％
京東（０９６１８） ３３３﹒６元 升５﹒８４％
阿里（０９９８８） ２４８﹒０元 跌０﹒３２％
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