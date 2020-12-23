《異動股》小米午後續尋頂，暫揚逾８％市值破８０００億

《經濟通通訊社２３日專訊》小米（０１８１０）半日揚至３１元破頂後，午後續受資金追

捧，現價升８﹒０９％，報３２﹒０５元，再創上市新高，市值更突破８０００億元，以現價計

，該股暫連升３日，累計升幅１１﹒２８％。該股成交約２﹒４７億股，涉資７６﹒１８億元。

中信證券早前發表報告，給予其目標價３６元，維持買入評級，更指小米有望躋身萬億市值

之列。

小米新一代的「高階旗艦」手機「小米１１」將在下周一（２８日）登場。根據介紹，此次

新手機的主題是「輕裝上陣」，故市場預期在控制機身重量下了工夫。

現時，恆生指數報２６２４７點，升１２８點或升０﹒４９％，主板成交９４２﹒７９億元

。國企指數報１０４７０點，升８６點或升０﹒８４％。恆生科技指數報８４５５點，升２６８

點或升３﹒２８％。

即月期指新報２６２５９點，升１２９點，高水１１點。即月國指期貨報１０４７８點，升

９５點，高水７點。

上證綜合指數報３３７２點，升１５點或升０﹒４６％，成交３７３７﹒８１億元人民幣。

深證成份指數報１３９４２點，升６０點或升０﹒４３％，成交４６４８﹒７２億元人民幣

。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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小米（０１８１０） ３２﹒０５元 升８﹒０９％

騰訊（００７００） ５６９﹒５元 跌０﹒５２％

美團（０３６９０） ２８８﹒４元 升４﹒４２％

京東（０９６１８） ３３３﹒６元 升５﹒８４％

阿里（０９９８８） ２４８﹒０元 跌０﹒３２％

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（ｐｌ）

