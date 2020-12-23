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即市新聞

23/12/2020 14:37

《異動股》小米午後續尋頂，暫揚逾８％市值破８０００億

　　《經濟通通訊社２３日專訊》小米（０１８１０）半日揚至３１元破頂後，午後續受資金追
捧，現價升８﹒０９％，報３２﹒０５元，再創上市新高，市值更突破８０００億元，以現價計
，該股暫連升３日，累計升幅１１﹒２８％。該股成交約２﹒４７億股，涉資７６﹒１８億元。
　　中信證券早前發表報告，給予其目標價３６元，維持買入評級，更指小米有望躋身萬億市值
之列。
　　小米新一代的「高階旗艦」手機「小米１１」將在下周一（２８日）登場。根據介紹，此次
新手機的主題是「輕裝上陣」，故市場預期在控制機身重量下了工夫。
　　現時，恆生指數報２６２４７點，升１２８點或升０﹒４９％，主板成交９４２﹒７９億元
。國企指數報１０４７０點，升８６點或升０﹒８４％。恆生科技指數報８４５５點，升２６８
點或升３﹒２８％。
　　即月期指新報２６２５９點，升１２９點，高水１１點。即月國指期貨報１０４７８點，升
９５點，高水７點。
　　上證綜合指數報３３７２點，升１５點或升０﹒４６％，成交３７３７﹒８１億元人民幣。
　　深證成份指數報１３９４２點，升６０點或升０﹒４３％，成交４６４８﹒７２億元人民幣


　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　　現價　　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　小米（０１８１０）　　　　３２﹒０５元　　　升８﹒０９％
　　騰訊（００７００）　　　５６９﹒５元　　　　跌０﹒５２％
　　美團（０３６９０）　　　２８８﹒４元　　　　升４﹒４２％
　　京東（０９６１８）　　　３３３﹒６元　　　　升５﹒８４％
　　阿里（０９９８８）　　　２４８﹒０元　　　　跌０﹒３２％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｐｌ）

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