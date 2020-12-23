《午市前瞻》英國疫情左右環球股市，專家料港股兩萬六有強勁支持

《經濟通通訊社２３日專訊》由於市場憂慮變種病毒影響經濟復甦，港股今早出現低開高走

，開跌３６點報２６０８３點，半日低位報２６０７１點。在Ａ場表現向好，帶動港股反彈倒升

，半日高見２６２４４點，早市主要由內需股與油股領升，恆指早市最終收報２６２３５點，升

１１６點或升０﹒４４％，主板成交６１７﹒７８億元。國企指數報１０４５７點，升７３點或

升０﹒７１％。恆生科技指數報８３８６點，升１９９點或升２﹒４４％。

滬深股市則齊揚，上證綜合指數報３３８５點，升２８點或升０﹒８５％，成交２４７４﹒

８４億元人民幣。深證成份指數報１４０３３點，升１５０點或升１﹒０９％，成交３０５７﹒

７２億元人民幣。

重磅股則個別發展，港交所（００３８８）升１﹒３６％，報４０２﹒２元；友邦（０１２

９９）升０﹒９１％，報８８﹒９５元；匯控（００００５）微揚０﹒３８％，報３９﹒６元；

中移動（００９４１）升０﹒１１％，報４３﹒８元。建行（００９３９）則微跌１﹒４２％，

報５﹒５５元；騰訊（００７００）軟０﹒２６％，報５７１元。



＊人行欲維持指標貸款利率不變，內房股偏軟＊



據報指人行準備在未來數月維持指標貸款利率不變，同時引導信貸擴張在明年逐步放慢腳步

，但由於擔心引發債務違約，人行或不會在短期內收緊政策。今早內房股偏軟，綠城中國（０３

９００）跌１﹒７６％，報１１﹒１８元；中國金茂（００８１７）微跌１﹒６９％，報３﹒５

元；融創中國（０１９１８）軟１﹒４７％，報２６﹒９元；寶龍地產（０１２３８）跌０﹒９

４％，報５﹒２９元；合景泰富（０１８１３）走低０﹒９％，報９﹒８７元。

內需飲食股今早有追捧，其中漲勢最強為頤海國際（０１５７９），飆升９﹒６７％，報１

１０元；而九毛九（０９９２２）抽升６﹒５７％，報２２﹒７元；海底撈（０６８６２）升４

﹒６９％，報６１﹒４元；呷哺呷哺（００５２０）揚升２﹒２９％，報１８﹒８元；蒙牛乳業

（０２３１９）漲３﹒５７％，報４５元。

生科股方面有多個利好消息，包括港大獲資１０億在港設立疫苗廠，或可投產新冠肺炎與流

感的二合一疫苗，而科技園亦宣布，將推出全港首個進行生物科技研發的生物樣本庫，和生物醫

學訊息平台供商業及學術機構使用，以促進科研合作及商業化進程。今早生科股普揚，信達生物

（０１８０１）升５﹒７８％，報６９﹒５元；嘉和生物（０６９９８）升２﹒５７％，報１７

﹒５４元；康方生物（０９９２６）升上２﹒１６％，報３５﹒５元；康寧傑瑞製藥（０９９６

６）升２﹒３７％，報１５﹒５４元。惟康希諾（０６１８５）要走低３﹒６％，報１７３﹒９

元；沛嘉醫療（０９９９６）亦軟３﹒０８％，報２５﹒２元。



＊市場期待ＳａａＳ新血，移卡飆逾７％＊



醫療及金融領頭ＳａａＳ企業新紐科技（０９６００）本周招股，綜合券商數據，次日孖展

累計暫錄１２１﹒４億元，超額認購逾１３８倍，招股成績理想，亦帶動板塊今早有追捧。早市

表現最好的為移卡（０９９２３），飆升７﹒４％，報３７元；金山軟件（０３８８８）升４﹒

７６％，報４１﹒８５元；中軟國際（００３５４）抽高４﹒６３％，報７﹒６９元；金蝶國際

（００２６８）升２﹒１８％，報２８﹒１５元；微盟（０２０１３）抽升３﹒７５％，報１２

﹒７４元。

市場調查機構Ｃｏｕｎｔｅｒｐｏｉｎｔ發表截至今年１０月５Ｇ手機市場份額報告，數據

顯示Ａｐｐｌｅ ｉＰｈｏｎｅ １２及ｉＰｈｏｎｅ １２ Ｐｒｏ在發售短短兩星期合共獲

得約２４％的５Ｇ手機市場份額。手機股今早齊揚。手機孖寶方面，舜宇（０２３８２）升２﹒

３８％，報１５９﹒３元；瑞聲（０２０１８）升１﹒２２％，報４１﹒４元。而手機設備股中

升勢最強為鴻騰（０６０８８），抽升１２﹒１％，報２﹒７８元；丘鈦科技（０１４７８）升

上２﹒３８％，報１２﹒０６元；比亞迪電子（００２８５）微揚０﹒８９％，報３９﹒８５元

。

據《２０２０中國遊戲產業報告》顯示，本年中國數字遊戲市場規模同比增近兩成一，至２

７８６﹒８７億人民幣，而中國自主研發遊戲國內市場銷售收入方面，則同比增近兩成七至２４

０１﹒９２億人民幣，而海外市場銷售收入亦可增長逾三成至１５４﹒５億美元。惟手遊股今早

仍要個別發展，心動公司（０２４００）飛升６﹒３８％，報４１﹒７元；然而中手遊（００３

０２）確認字節跳動計劃收購公司的傳聞不實，今早股價挫４﹒１８％，報２﹒９８元；而創夢

天地（０１１１９）走低２﹒１１％，報３﹒７１元；友誼時光（０６８２０）軟１﹒５２％，

報１﹒９５元。



＊聶振邦：ＳａａＳ板塊熱炒，移卡已回調逾半或可追落後＊



美股三大指數個別發展，港股今早則低開高走。華盛證券分析師聶振邦向《經濟通通訊社》

表示，近日環球股市關注英國疫情發展，新毒株消息對大市表現有一定影響，雖然港股昨日曾跌

破２６０００關口，但美股此前升幅比港股高出甚多，港股應不會完全參考美股等市場的回調幅

度，相信恆指短期內仍守得住，但仍未見方向，料於２６０００至２６５００點間徘徊，待國內

釋出經濟刺激方案，或英國確診人數有下降跡象，才有望重獲向上動力。

近日ＳａａＳ板塊為市場焦點，明源雲（００９０９）日前創上市新高５４元後開始回調，

今早復揚近２％後更有望收復十天線，整個ＳａａＳ板塊更普遍造好。

聶振邦指，如投資者有意於板塊建倉部署，短期最值博的則為移卡，認為該股從８月高位８

０元至今已回調逾半，相對其他同類股份走勢有望追落後，投資者可於現價３６至３７元左右開

始吸納，短期上望４２至４５元，兩日內跌破３４元再止蝕。但他亦提醒該公司未有盈利，如考

慮基本面因素，明源雲及微盟為更好選擇。

新股炒風熾熱，但同類新股云想（０２１３１）上市後表現未如理想，聶振邦指該股基本面

不俗，近兩日並開始有上揚跡象，如走勢持續可考慮入手，短期上望９元，如市場氣氛有支持將

上試１０至１０﹒５元，但如未能突破９元將在７﹒５至８﹒５元間徘徊。

ＳａａＳ新股新紐科技近日招股，他認為該股業務有獨特性，現金認購可以一試，相信將以

上限４﹒３６元定價，認為首日升幅或近一成半，但資金多屬試水溫，或會快速離場未能炒上。

（ｐｌ、ｊｃ）

