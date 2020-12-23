《美元走勢－羅明立》市場料會有新一波疫情出現，美元跌勢放緩

最高 最低 東京收市

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

美元╱日圓 １０３﹒６４ １０３﹒４０ １０３﹒４５

歐元╱美元 １﹒２１９２ １﹒２１５２ １﹒２１８０

英鎊╱美元 １﹒３４２４ １﹒３３５４ １﹒３４１７

美元╱瑞郎 ０﹒８８９７ ０﹒８８６９ ０﹒８８８６

美元╱港元 ７﹒７５５７ ７﹒７５１８ ７﹒７５２２

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《美元走勢》特朗普在推特上發表推文稱，美國疫情紓困－撥款一攬子計劃包括不必要的組

成部分，要求進行修改，並將「發放給個人的現金」金額從６００美元提升至２０００美元。消

息過後，美股股指期貨走低。在這之前，美國民主共和兩黨雖已在救助方案達成共識，但新一輪

的刺激法案未能挽救美股的跌勢，標普５００跌幅０﹒２１％，道指跌幅０﹒６７％，納斯達克

漲幅０﹒５１％。市場預料會有新一波的疫情出現，引發了對避險貨幣的需求，令美元跌勢放緩

。美元指數在９０附近上落。

法國周三（２３日）將對從英格蘭入境的旅客重新開放邊境，結束旨在阻止一種新冠病毒新

毒株傳播的封鎖措施，但英國疫情仍然嚴峻。歐盟首席談判官稱英歐可能聖誕前達成協議，但漁

業仍是阻礙，但總體而言，市場對英國在脫歐前達成貿易協定的前景更為樂觀。另一方面，突變

的新冠病毒令市場恐慌，彭博的資料顯示，英鎊兌美元的隱含波動率為２１﹒３％，數據位列活

躍交易的貨幣對之首，短期會在１﹒３１－１﹒３５之間反覆。



方向 入市價 目標位 止蝕

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

美元╱日圓 觀 望

歐元╱美元 買入歐元 １﹒２１５０ １﹒２２５０ １﹒２１００

英鎊╱美元 觀 望

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

