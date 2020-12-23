《ＩＰＯ反應》新紐科技（９６００）孖展１２１億，超購１３８倍

新紐科技（０９６００）將於周四（２４日）截止招股，綜合券商數據，次日孖展累計暫錄
１２１﹒４億元，超額認購逾１３８倍。
中邦環境（０１８５５）昨招股，多家券商顯示，孖展暫錄６１４８萬元，超額認購２﹒７
倍；預計下月６日掛牌。《香港經濟日報》
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