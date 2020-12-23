孫煜獲委任為中銀香港（０２３８８）副董事長兼總裁

《經濟通通訊社２３日專訊》中銀香港（０２３８８）公布，董事會宣布孫煜自今日起由非

執行董事調任為執行董事，並獲委任為該行副董事長兼總裁，擔任戰略及預算委員會和可持續發

展委員會委員，以及不再擔任風險委員會委員。（ｂｎ）

