孫煜獲委任為中銀香港（０２３８８）副董事長兼總裁

《經濟通通訊社２３日專訊》中銀香港（０２３８８）公布，董事會宣布孫煜自今日起由非
執行董事調任為執行董事，並獲委任為該行副董事長兼總裁，擔任戰略及預算委員會和可持續發
展委員會委員，以及不再擔任風險委員會委員。（ｂｎ）
【數量有限】訂閱etnet YouTube Channel，即可獲贈etnet精美筆記本及年曆卡！ ► 立即行動
|中國故事23/12/2020
《神州經脈》企業債風險排查啟動 社區團購遭規管 A場交投續旺
|香港政情23/12/2020
【回顧展望－風雲色變】人大通過「國安法」 香港特首被美國制裁
|香港要聞23/12/2020
【回顧展望－風雲色變】鄧飛：通識課程太虛應改革 關心教學內容
|香港政情23/12/2020
【回顧展望－風雲色變】四議員被DQ民主派總辭 建制派主導議會
|生財有道23/12/2020
【稅月無憂】信用卡交稅有著數 一文睇哂邊間回贈最高!
|板塊分析23/12/2020
受惠電動車發展 贛鋒鋰業布局完善產業鏈
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰