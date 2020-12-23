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23/12/2020 15:36

【香港政情】黎智英向高院申請保釋獲批，保釋金１千萬元

　　《經濟通通訊社２３日專訊》壹傳媒（００２８２）創辦人黎智英被指違反工業邨用地租約
被控欺詐罪，自本月３日提堂後一直還押，原本排期上周向高等法院申請保釋。惟警方國安處於
保釋聆訊四天前，加控黎勾結外國或境外勢力危害國家安全罪，繼續不准保釋。黎今日就欺詐及
國安法兩案向高院申請保釋，由國安法指定法官之一李運騰負責。今早雙方陳詞，法官最終批准
黎保釋外出，惟控方要求維持原狀先，打算就法官的決定提上訴。法庭現在休庭。

＊除報到及應訊外不得離開住所＊

　　黎智英的保釋條件包括：須交出１０００萬元保釋金、３名人事擔保各１０萬元、不得離港
，除到警署及往法庭應訊外，他不得離開住所，並須交出全部旅遊證件，每周到警署報到３次。
　　現年７３歲的黎智英被控勾結外國或境外勢力危害國家安全罪，指黎於今年７月１日至１２
月１日期間，在香港請求外國或境外機構、組織、人員實施對香港特別行政區或中華人民共和國
進行制裁、封鎖或採取其他敵對行動，違反國安法第２９（４）條。
　　至於欺詐案，黎智英聯同兩名壹傳媒集團兩高層周達權（６３歲）和黃偉強（５９歲）一同
被控，涉於２０１６年６月２７日至２０２０年５月２２日期間，未有按租契而使用將軍澳工業
邨駿盈街８號，並向科技園公司隱瞞有關用途。

＊案件押後至４月１６日再訊＊

　　黎智英自本月３日起遭還押於茘枝角收押所，本月１８日被轉到高度設防的赤柱監獄還押，
兩案皆由國安法指定法官之一、總裁判官蘇惠德處理，蘇兩次均拒絕讓黎智英保釋候訊，案件押
後至４月１６日再訊。（ｈｙ）

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