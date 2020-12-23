《小傳日記》魚缸現回彈；傳統股仍潺；上試十天線，明日再作戰！

《小傳日記》孖屐驚驚變種病毒影響經濟復甦，香江魚缸今日要低開高走，開市跳落３６點

報２６０８３點，之後去埋全日低位２６０７１點水平。之後恆指因為Ａ場叻叻向好而倒升！而

今日內需佬同新經濟佬都表現威威領跑！孖屐今日最終以全日最高位收市，收報２６３４３點，

升２２３點或升０﹒８６巴仙，主板成交１２９１﹒５４億銀！而國企指數就報１０４８２，升

９８點或升近１巴仙；恆生科技指數報８４２６點，升２３９點或升近３巴仙。

Ａ場方面就威威齊飛！上證綜合指數報３３８２點，升２５﹒５４點；而深證成份指數報１

４０１５點，升１３２﹒７２點或升近１巴仙；兩市全日成交９２９１億人仔。

大隻藍戰士就兩頭行，ＡＩＡ（０１２９９）彈起逾２巴仙，報９０﹒２５銀；生發發（０

０３８８）彈起近２巴仙，報４０３﹒８銀；大象（００００５）起哄近半巴仙，報３９﹒５５

銀；ＱＱ（００７００）跪低不足半巴仙，報５７１銀；神州移動（００９４１）起哄不足半巴

仙，報４３﹒８５銀；建行（００９３９）插低近２巴仙，報５﹒５４銀。



＊政策唔收緊內銀佬頭暈，飲食有追棒開心齊起哄＊



據報道話人行準備喺未來幾個月維持指標貸款利率不變，而且有意引導信貸擴張係出年逐步

放慢。不過因為擔心引發債務違約，人行可能唔會係短期內收緊政策！令到內銀佬都要慘慘齊跌

！建行（００９３９）跪低近２巴仙，報５﹒５４銀；工行（０１３９８）插低近２巴仙，報４

﹒４７銀；中行（０３９８８）下滑逾１巴仙，報２﹒５４銀；民行（０１９８８）插低逾３巴

仙，報４﹒１４銀；中信銀行（００９９８）跪低近２巴仙，報３﹒１７銀。

而內需飲食佬今日就有追棒，齊齊開心飛高高！頤海國際（０１５７９）抽高近９巴仙，報

１０９銀；九毛九（０９９２２）起哄逾９巴仙，報２３﹒３銀；海底撈（０６８６２）彈起近

５巴仙，報６１﹒５銀；維達國際（０３３３１）起哄近４巴仙，報２１﹒４５銀；呷哺呷哺（

００５２０）彈起逾半巴仙，報１８﹒４６銀；蒙牛（０２３１９）彈起逾２巴仙，報４４﹒４

５銀。



＊疫苗希望現生科Ｂ佬掂，箱板紙價升造紙佬都勁＊



鍾南山放料話神州嘅疫苗即將登場，亦有消息話港大得到私人投資者投資１０億，將會喺香

江設立疫苗廠！今日生科Ｂ就齊齊起哄！雲頂新耀（０１９５２）飛上近６巴仙，報６６﹒６銀

；德琪醫藥（０６９９６）走上逾５巴仙，報１７﹒７銀；康方生物（０９９２６）飛高近５巴

仙，報３６﹒４５銀；榮昌生物（０９９９５）飛上差唔多一成，報８９﹒１５銀。

中金發表報告，話由於需求旺盛同廢紙供應短缺，箱板紙價格有望超越市場預期，令紙企盈

利提升，仲話龍頭造紙佬表現有超預期空間添。造紙佬應聲彈咗彈，玖龍紙業（０２６８９）彈

高近４巴仙，報１１﹒０２銀；理文造紙（０２３１４）飛上逾１巴仙；報６﹒１４銀；不過陽

光紙業（０２００２）就碌低超過半成，報１﹒４２銀。



＊令嚴守新規軟股佬仍威，數據有報喜惟手遊分飛＊



市埸監管總局噚日頒布咗新規，要互聯網平台企業嚴守「九不得」；包括禁止低價傾銷、同

任何形式嘅壟斷，而ＳＡＡＳ佬一於照起飛！微盟（０２０１３）彈起近８巴仙，報１３﹒２６

銀；中國軟件國際（００３５４）飛上逾７巴仙，報７﹒９銀；移卡（０９９２３）飛上近７巴

仙，報３６﹒８銀；金山軟件（０３８８８）彈高逾６巴仙，報４２﹒５銀；中國有贊（０８０

８３）飛上逾２巴仙，報２﹒２４銀。

而《２０２０中國遊戲產業報告》就顯示，今年神州數字遊戲市場規模同比增近兩成一，去

到２７８６﹒８７億人仔！而國內市場銷售收入方面就可以同比升近兩成去到至２４０１﹒９２

億人仔！而海外市場銷售收入亦可增長逾三成至１５４﹒５億美元。不過手遊佬今日都要兩頭行

！心動公司（０２４００）彈高超過７巴仙，報４２﹒０５銀；新意網（０１６８６）踢高兩巴

仙有多，報７﹒１６銀；祖龍（０９９９０）跳起兩巴仙多啲，報２２﹒８５銀；中手游（００

３０２）蒸發近５巴仙，報２﹒９６銀；友誼時光（０６８２０）走低近４巴仙，報１﹒９１銀

；創夢天地（０１１１９）唔見超過３巴仙，報３﹒６７銀，請請！



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