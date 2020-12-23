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即市新聞

23/12/2020 16:04

《真知灼見－溫灼培》「中歐投資協定」如何影響國際投資大環境？

　　《真知灼見》繼早前中國與其餘１４個亞太區國家簽署了「區域全面經濟夥伴協定」
（ＲＣＥＰ）後，據了解中國快與歐盟簽署「中歐投資協定」。最新消息指，於本月２１日，歐
盟首席貿易代表Ｖａｌｄｉｓ　Ｄｏｍｂｒｏｖｓｋｉｓ與中國國務院副總理劉鶴已敲定了協議
的最終細節，現只等待歐洲議會表決，預料可於今年底前有結果。
　
　　有關協議如獲通過，將有助中國及歐盟雙方企業到對方市場發展，這明顯是一個雙贏方案。
當美國在執行「去中國化」政策下，中國企業在美國的發展大受打擊，中央急於為其企業另尋海
外市場。另邊廂，歐洲企業亦想在中國這龐大市場分一杯羹，尤其當中美關系轉差，美國企業不
能得到歐洲企業在中國的同一待遇下，歐洲企業在沒有美國這競爭對手，其在中國市場的發展就
更是無可限量。所以如果「中歐投資協定」一旦達成，對中國對歐盟經濟均屬有利。當中國與歐
盟的利益一旦被捆綁一起後，因利之所在，可以想像中央過去一直推行的一帶一路計劃，得到歐
盟參與下將能有更大發展。

　　當明白到上述事情的重要性，就讓我們密切注視當中事態發展。對外匯市場而言，倘上述協
議事成，料可視為進一步推升人民幣及歐元兌美元匯價的因素。而任何協軟若削弱美國國力，使
美元領導地位下降，料對金價是利好支持。《恆生銀行首席市場策略員　溫灼培》
（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）

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