《保險智衛－余栢堅》自願醫保向「保足啲，全面啲」進發

《保險智衛》上次提及一個自願醫保市場嶄新，每個保障項目以「每保單年度每傷病」機制

計算賠償的計劃，該計劃結合醫保通常會採用的「每保單年度」及「每傷病」兩種賠償準則，賠

償限額不但會於不同保單年度重新計算，更會於受保人就每一宗傷病治療獲得賠償後重設，突破

了「每保單年度」或「每傷病」的賠償額限制，讓受保人得到更充足的保障。



＊提升未知的投保前已有病症保障＊



自願醫保其中一個特點，是能為受保人就投保時未知的已有疾病及先天性疾病提供保障。按

一般自願醫保認可產品而言，投保時未知的已有疾病由保單生效日起計第二年開始能獲相關醫療

開支２５％的賠償，於第三年獲５０％賠償，由第四年起方能獲全面賠償；而先天性疾病保障只

適用於受保人年滿８歲或以後出現或確診的先天性疾病。現就有自願醫保計劃進一步優化投保時

未知的已有疾病保障，早在第一個保單年度的第３１日起便提供全面保障，另更保障受保人於任

何年齡出現或被診斷出的先天性疾病，讓受保人更安心。



＊加入第三方健康支援服務＊



即使在住院及手術開支方面有足夠的保障，病人在治療及復康的路上仍需要許多財政以外的

支援。有保險公司就與香港頂尖醫療機構合作，推出創新的癌症個案及復康規劃諮詢服務，為患

癌的受保人提供個人化一站式癌症醫療服務。配合其他周全服務，涵蓋住院安排、出院免找數服

務、復康治療，以及聘請私家看護的費用賠償，助受保人減低壓力，專注復康，務求達至「保足

啲，全面啲」。



＊健康有賞保健活動開支賠償及無索償保費折扣＊



預防勝於治療，多進行有益身心的活動及定期檢查身體對保持健康非常關鍵。為鼓勵受保人

培養更健康的生活態度，有自願醫保計劃特別為受保人所參與的運動及健康課程、健康檢查甚至

旅遊開支提供賠償；亦有自願醫保計劃為連續兩個或以上保單年度未有索償的受保人提供無索償

保費折扣。作為保單持有人的受保人更可同時為家人投保，並一同保持健康，盡享額外家庭無索

償保費折扣。

自願醫保計劃的選擇越來越多，不妨多花時間了解不同計劃的主要特點、其他額外保障、賠

償機制等等，為自己和家人選擇既「保足啲」又「全面啲」的計劃。

《富衛香港及澳門首席產品總監 余栢堅》

