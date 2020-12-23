小米連番破頂友邦撐市，港股低開高走升２２３點收２６３４３點

《經濟通通訊社２３日專訊》美國國會一如預期通過逾９０００億美元抗疫紓困方案，但市

場持續關注英國新冠肺炎變種病毒和封關措施，隔晚美股個別發展。港股今日低開３６點報

２６０８３點，跌幅輕微擴大至４７點後調頭；中國市埸監管總局頒布新規，要求互聯網平台企

業嚴格遵守九不得，包括禁止低價傾銷、任何形式的壟斷等，「ＡＴＭ」個別發展。傳人行準備

在明年逐步減少放水，為信貨增長降溫，內房和內銀股走弱。午後消息傳出行會同意在現行防疫

規例下立例緊急批准使用疫苗，恆指造好收於全日最高報２６３４３點，升２２３點或升

０﹒８６％，主板成交１２９１﹒５４億元升４﹒４％。國指收報１０４８２點，升９８點或

０﹒９５％。

友邦（０１２９９）升２﹒３８％，報９０﹒２５元；匯控（００００５）升０﹒２５％，

報３９﹒５５元。小米（０１８１０）為本日表現最佳藍籌，盤中多番破頂最高見３２﹒３５元

，收漲７﹒６％報３１﹒９元，其新一代旗艦機將在下周一登場。

Ａ股兩市反彈，上證綜合指數報３３８２，升２５點或０﹒７６％；深證成份指數報

１４０１５點，升１３２點或０﹒９６％。兩市總成交９２９０﹒６２億人幣跌２﹒９８％。



＊社區團購九不得，美團照升騰訊微軟＊



中國當局聯合商務部組織召開規範社區團購秩序行政指導會，阿里巴巴（０９９８８）、騰

訊（００７００）、京東（０９６１８）、美團（０３６９０）等均有出席，「九不得」包括不

可實施沒有正當理由的掠奪性定價、拒絕交易、搭售等濫用市場支配地位行為、不可利用技術手

段損害競爭秩序，妨礙其他市場主體正常經營等。上述股份個別發展，阿里軟０﹒１６％，報

２４８﹒４元；美團升３﹒９１％，報２８７元；騰訊跌０﹒２６％，報５７１元；京東走高

５﹒６５％，報３３３元。國泰君安唱好維持行業跑贏大市評級，稱監管機構表達要求，有助互

聯網巨頭制定相關長期戰略計劃，又認為此舉並不是想抵制社區團購的發展，相反是協助其健康

發展，造福整個社會。

京東健康（０６６１８）昨日獲納入港股通，今日再升，盤中見１９８﹒５元上市新

高，收升６﹒９１％報１９５元，以現價計，該股暫連升４日，累計升幅３９﹒７８％。



＊中芯再遭剔出指數曾創兩個半月低＊



富時羅素宣布自明年１月７日起將中芯Ｈ股（００９８１）從富時中國５０指數剔除，盤中

創兩個半月低後反彈，收升１﹒３７％，報１９﹒２２元。該指數公司此前已將包括中交建

（０１８００） 、中車（０１７６６） 及中鐵建 （０１１８６）等８間「中國軍事相關企

業」的股分剔出指數，三隻股份分別微升０﹒３％，報３﹒３９元；升０﹒７２％，報２﹒７８

元，及平收，報４﹒３６元。

另外，因美國國土安全部稱正在審查ＴＣＬ電子（０１０７０）的活動，該股昨日急插近

１４﹒９％。集團指未收到相關的審查通知，其主席更預告將增持最多５００萬股，公司指反映

其對公司未來持續穩定發展的堅定信心。ＴＣＬ電子今反彈５﹒９５％，報５﹒５２元。



＊傳人行明年放水幅度減，內銀內房齊走低＊



路透引述政策消息人士表示，人行計劃引導信貸擴張在明年逐步放慢腳步。但除非通脹顯著

上升，否則不太可能加息。內銀股走低，建行（００９３９）跌１﹒６％，報５﹒５４元；農行

（０１２８８）軟１﹒０９％，報２﹒７２元；工行（０１３９８）走低１﹒５４％，報

４﹒４７元；中行（０３９８８）跌１﹒１７％，報２﹒５４元；交行（０３３２８）跌

１﹒４７％，報４﹒０１元。

內房股同步向下，潤地（０１１０９）跌０﹒８１％，報３０﹒５元；碧桂園

（０２００７）升１﹒３２％，報９﹒９８元；融創（０１９１８）跌１﹒２８％，報

２６﹒９５元；恆大（０３３３３）跌１﹒０８％，報１４﹒６４元；中海外（００６８８）軟

０﹒４６％，報１７﹒１６元。



＊年度新增裝機規劃首度破一億千瓦，光伏股強勁反彈＊



中國能源政策研究年會２０２０暨「中國電力圓桌」四季度會議昨日召開，據報該局已提出

了明年中國風電、太陽能發電合計新增１﹒２億千瓦的目標，稱要加快相關發電新增裝機總量較

「十三五」大幅增長。光伏股反彈力度相當強勁，信義光能（００９６８）、福萊特玻璃

（０６８６５）、金風科技（０２２０８）及陽光能源（００７５７）盤中均曾破頂，收市分別

抽高７﹒５６％，報１９﹒３６元；飆１５﹒１１％，報３０﹒８５元；漲８﹒４７％，報

１４﹒８６元；炒高１５﹒２５％，報０﹒３４元。保利協鑫（０３８００）亦升１４﹒５％，

報１﹒５元。

內需消費品股落鑊，海底撈（０６８６２）走高４﹒８６％，報６１﹒５元；九毛九

（０９９２２）升９﹒３９％，報２３﹒３元；蒙牛（０２３１９）升２﹒３％，報４４﹒４５

元；潤啤（００２９１）升２﹒３２％，報６８﹒２５元。李寧（０２３３１）抽高４﹒５４％

，報４９﹒５元；安踏（０２０２０）升２﹒４１％，報１１４﹒６元。（ｎｓ）

