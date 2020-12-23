【反壟斷】內地出台社區團購新規，禁壟斷、低價傾銷等「九不得」

《經濟通通訊社２３日專訊》繼官媒本月發文批評社互聯網巨頭經營社區團購後，內地正式

就社區團購業務進行規管，市埸監管總局昨日（２２日）頒布新規，要求互聯網平台企業嚴格遵

守「九不得」。當局聯合商務部組織召開規範社區團購秩序行政指導會，阿里（０９９８８）、

騰訊（００７００）、京東（０９６１８）、美團（０３６９０）、拼多多、滴滴等６家互聯網

均有出席。

「九不得」包括不可通過低價傾銷、價格串通、抬價等方式濫用自主定價權、不可違法達成

、實施固定價格、限製商品生產或銷售數量、分割市場等任何形式的壟斷協議、不可實施沒有正

當理由的掠奪性定價、拒絕交易、搭售等濫用市場支配地位行為、不可違法實施經營者集中，排

除、限制競爭，以及不可利用數據優勢損害消費者合法權益及不可利用技術手段損害競爭秩序，

妨礙其他市場主體正常經營等、不得非法收集和使用消費者個人信息。

內地互聯網巨頭已經佔據人們的日常生活，衣食住行樣樣都離不開ＢＡＴ，抗疫期間中國掀

起「社區團購」商機，各大巨頭也紛紛搶注。官媒《人民日報》本月初曾於微信公眾號刊文，批

評互聯網巨頭擁有財力、資源和技術，理應在科技創新上有更多作為，而不是「只惦記着幾捆白

菜、幾斤水果的流量」。（ａｃ）

