《輪證高清－孫明哲》了解窩輪特性及引伸波幅風險（四）

《輪證高清》來到這系列的最後一篇文章，我們在早前數期提到對沖值及引伸波幅敏感度等

等數據，這一期希望綜合出一個合適的選輪方法，尋找出槓桿合適、而且走勢較跟隨正股變化的

窩輪。我們一直提到大部分投資者都希望持有的窩輪價格是跟隨正股的變動，對其他因素的影響

盡量輕微，在這裡其他因素中對輪價最大影響的是波幅變化，因此我們應該尋找對正股變動較敏

感同時對波幅變化較不敏感的產品。這正正是早前介紹對沖值及引伸波幅敏感度兩個數據的原因

。

對沖值是量度正股價格變化對輪價變化的一個參考，對沖值越高代表輪價變化越接近正股。

引伸波幅敏感度則是量度引伸波幅變動對輪價的影響，數值越高代表輪價越易受波幅變化影響。

因此，投資者應該尋找對沖值高、引伸波幅敏感度低的產品，就較容易找到較跟正股走的產品。

但事情沒有這樣簡單，高對沖值、低引伸波幅敏感度的往往是價內證，價內證的面值較高同

時槓桿較低，有違利用窩輪槓桿效應的初衷，所以在選擇產品時需要在槓桿及風險之間作出平衡

。先從風險出發，避免引伸波幅敏感度高的短期價外證，用行使價、到期日作篩選，挑選價外程

度１０至１５％以內，２個月期以上的產品，加上低街貨，這樣會可把較易不跟行的產品剔除，

再選擇相近條款產品中較高槓桿，就會較容易找到走勢較符合預期的產品。另外，買入產品後亦

要時刻檢查產品的情況，若正股變動令產品變得價外，就需要重新調整策略，考慮止蝕或轉移至

其他較貼價產品，若然繼續持有就有更大機會出現不跟行的情況。

總括來說，我們在過去幾期文章為投資者解釋了窩輪特性、對沖值及引伸波幅敏感度，希望

投資者了解哪些窩輪會較易出現不跟預期走的情況從而避開這些產品，事實上，投資者如利用我

們一直提到的選輪三部曲，選擇中期、輕微價外、低街貨產品，部署之後時刻審視持倉情況，避

免持有短期、價外證，就等大大減少產品不跟走的可能。《高盛董事總經理 孫明哲》

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