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即市新聞

23/12/2020 09:12

《投資智慧－鄧聲興》電動車相關行業將成為２０２１年投資重點

　　《投資智慧》２０２０年市場焦點在於電動車相關企業，而相關公司股份在２０２０年亦屢
創新高，持續強勢，跑嬴大市。在迎接２０２１年前，據報道指，蘋果正向開發自動駕駛技術邁
進，並計劃於２０２４年生產電動車ＡｐｐｌｅＣａｒ，消息又指公司可能會採用自家電池技術
。據悉蘋果早於２０１４年已成立「泰坦計劃」研發電動車，放棄自行組裝電動車，並傾向與汽
車製造商合作，而蘋果則專注研發軟件。
　
　　蘋果造車的核心戰略將會以開發新一代電池技術為主軸，透過單一電池模組的設計來大幅提
高蓄能體積，進而降低電池成本並增加電動車的續航里程。而目前電動車主流，像Ｔｅｓｌａ是
以數千顆小電池組成模組來提升電池的容錯率。電動車主要零件為電池及摩打。蘋果正積極發展
自動駕駛系統，自動駕駛系統在電動車上是相當重要的和核心技術。而蘋果作為智能電話龍頭之
一，加上蘋果手機電池以續航力強勁為其一賣點，所以蘋果可續手機的優勢往研發電動車。
　
　　而參考以電動車打響名號的比亞迪（０１２１１），前身亦是以智能電話起家，公司經歷不
創新研發，發展成以電動車為主要業務的創新企業。近日集團完成分別向哥倫比亞首都波哥大、
日本長崎豪斯登堡主題公園交付全電動巴士，亦開始向公共交通提供商Ｋｅｏｌｉｓ的荷蘭子公
司Ｋｅｏｌｉｓ　Ｎｅｄｅｒｌａｎｄ　ＢＶ交付電動巴士，這為歐洲有史以來最大的電動巴士
訂單。在更早前，亦已向英國交付超過２００台電動巴士。可見比亞迪的電動巴士業務漸趨成熟
，步向收成期。
　
　　國家商務部公布，２０２０首十一個月新車產銷量累計１１０﹒９萬輛，按年增３﹒９％。
而在２０２１年新能源汽車下鄉活動，參與車企和車型會更多，覆蓋的城市範圍也更廣，相信市
場對電動車的需求亦大增。受大眾關注的企業亦朝向發展電動車，所以亦能預期發展電動車相關
的公司，例如蘋果，必能引起市場及投資者的高度關注。相信電動車相關行業為２０２１年投資
重點。《銳升證券聯合創辦人及首席執行官　鄧聲興》
　
（筆者為證監會持牌人士及筆者未持有上述股份）

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