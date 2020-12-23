《師傅教路－黃瑋傑》內地擴大風電裝機容量，中傳動看俏上望８元

《師傅教路》中央經濟工作會議將做好碳達峰、碳中和工作作為２０２１年八項重點任務之
一，預計未來十年要新增１２億千瓦以上的太陽能和風電裝機容量，這將帶來１２萬億人民幣的
巨大市場。中國高速傳動（００６５８）主要從事製造和銷售風電齒輪傳動設備、工業齒輪傳動
設備和軌道交通齒輪傳動設備。集團作為風力傳動領域設備的領先供應商，目前產品已覆蓋
７５０ｋＷ、１﹒５ＭＷ、２ＭＷ、３ＭＷ及５ＭＷ風電傳動設備，各類產品已大批量供應國內
及國外客戶，包括中國國內的主要風機成套商，以及國際知名的風機成套商，例如ＧＥ
Ｒｅｎｅｗａｂｌｅ Ｅｎｅｒｇｙ、Ｓｉｅｍｅｎｓ Ｇａｍｅｓａ Ｒｅｎｅｗａｂｌｅ
Ｅｎｅｒｇｙ及Ｖｅｓｔａｓ等。集團不僅為客戶提供多元化大型風力發電齒輪箱，而且亦成功
研發及累積了生產６ＭＷ和７ＭＷ風力發電齒輪箱的能力和技術。
＊半年銷售收入增長３５％＊
截至２０２０年６月３０日止上半年度，集團錄得銷售收入５４﹒６８億元人民幣，較
２０１９年同期增長３５％。其中，風電齒輪傳動設備業務銷售收入增長３８﹒２％至
４６﹒８７億元，佔總銷售收入８５﹒７％；工業齒輪傳動設備業務產生銷售收入６﹒３１億元
，增長１８﹒３％，佔總銷售收入１１﹒５％；軌道交通齒輪傳動設備業務產生銷售收入
１﹒３１億元，增長３１﹒１％，佔總銷售收入２﹒４％。來自持續及停止經營業務股東應佔溢
利為３﹒０２億元，大幅增長１３５﹒４％；毛利率為２１﹒５％，較去年同期提升２﹒５個百
分點。
＊拓展高鐵、地鐵傳動設備業務＊
除了繼續穩固風電齒輪傳動設備的發展外，集團亦注重工業齒輪傳動設備及軌道交通齒輪傳
動設備業務的開拓，其軌道交通齒輪傳動設備已成功應用在北京、上海、深圳、南京和香港等中
國眾多城市的軌道交通傳動設備上，同時亦成功應用在新加坡、巴西、荷蘭、印度、墨西哥、突
尼斯、澳洲及加拿大等多個國家和地區的軌道交通傳動設備上。未來將繼續拓展高鐵、地鐵、市
域列車及有軌電車的傳動設備業務，提升軌道交通齒輪設備產品的研發速度，力求在軌道交通傳
動設備領域有更強勁的發展。建議買入價７元，目標８元，止蝕位６﹒５元。
《輝立證券董事 黃瑋傑》
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