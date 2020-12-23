《拆局麒想－林嘉麒》昆侖高價出售資產兼派高息，升幅少有水位

《拆局麒想》昆侖（００１３５）與國家管網集團傾談多時的出售資產終於宣布，公司以基

礎交易對價４０８﹒８６億元（人民幣．下同）出售兩間公司，分別是北京管道公司及大連

ＬＮＧ公司。前者，負責陝甘寧至北京輸氣管道工程的建設、運營及管理；後者，負責國外採購

的ＬＮＧ在大連地區的接卸工作，並根據調度指令對ＬＮＧ進行氣化、外輸和裝車工作。交次交

易對於昆侖的天然氣業務來說是屬於最大的兩間附屬公司，對於市值（２２日）５５０億港元的

昆侖來說，收益是絕對豐厚。



先睇估值，今次交易兩間標的股權歸屬於公司淨資產之帳面值分別為２１４億元，評估值

４０９億元，評估增值１９５億元，交易作價市淨率高達１﹒９倍，絕對是高價出售。比較今年

７月，中石油出售天然氣管道公司時的市帳率１﹒２倍，及中石化的交易市帳率約１﹒４倍，今

次昆侖資產出售雖然是珊珊來遲，但絕對是遲賣有著數，作價遠比市場交易估值更高。



另外，公司已指明交易所得款項現金約３７０億元，５０％用於派發股息，４０％用於開拓

天然氣終端銷售業務，１０％將用於償還現有債務及一般營運用途。特別息每股約為２﹒５元，

較昨日收市價６﹒４３港元，佔股價四成，惟股價今日半日（２３日）最高只曾升到７﹒７元

，似乎市場存在憂慮，應該與未來前景有關。



昆侖去年業績中，兩間附屬公司佔整體收入１０﹒１７％，淨利潤佔比３１﹒５８％；再比

較今年首三季度業績，營業額佔比進一步提高至１５﹒５％，淨利潤更高達７３％。意即，在出

售後，未來利潤將會出現大幅度影響。儘管淨利潤與公司股東應佔核心溢利不同，不包括公司物

業、廠房及設備、無形資產、應收帳款及其他應收款項減值虧損及匯兌虧損及其有關稅務影響的

公司股東應佔溢利。惟以板塊去看，ＬＮＧ加工與儲運及天然氣管道，分別佔公司股東應佔溢利

１２﹒２８億及２５﹒３６億，佔整體６４﹒２１億元的５８﹒６２％，粗略估計今次交易已出

售了約八成溢利，未來淨利潤或者股東應佔溢利也好，前景確實令人擔心。不過，值得慶幸的是

，昆侖在天然氣銷售部分佔整體股東應佔核心溢利達３４﹒６７％，而２０１９年度增長幅度高

達１８﹒７２％，是板塊表現最好的一瓣。假如一如公司所講，完成交易後的４０％款項用於開

拓天然氣終端銷售業務，而公司亦能夠做強做大的話，未來天然氣銷售可支撐公司長線發展。何

況昆侖仍擁有多達１６間天然氣業務的附屬公司，今次出售只是兩間，不排除出售未來陸續有來

。今日半日收市價７﹒１３港元，升幅只有１０﹒８％，似乎未能完全反映今天交易對整體資產

價值的體現，同時交易所得的四成巨額款項，通過併購將有利公司進一步成為內地天然氣銷售龍

頭股，中長線亦值得憧憬。《宏滙資產管理董事及投資策略總監 林嘉麒》

