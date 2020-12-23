《拆局麒想－林嘉麒》昆侖高價出售資產兼派高息，升幅少有水位

《拆局麒想》昆侖（００１３５）與國家管網集團傾談多時的出售資產終於宣布，公司以基
礎交易對價４０８﹒８６億元（人民幣．下同）出售兩間公司，分別是北京管道公司及大連
ＬＮＧ公司。前者，負責陝甘寧至北京輸氣管道工程的建設、運營及管理；後者，負責國外採購
的ＬＮＧ在大連地區的接卸工作，並根據調度指令對ＬＮＧ進行氣化、外輸和裝車工作。交次交
易對於昆侖的天然氣業務來說是屬於最大的兩間附屬公司，對於市值（２２日）５５０億港元的
昆侖來說，收益是絕對豐厚。
先睇估值，今次交易兩間標的股權歸屬於公司淨資產之帳面值分別為２１４億元，評估值
４０９億元，評估增值１９５億元，交易作價市淨率高達１﹒９倍，絕對是高價出售。比較今年
７月，中石油出售天然氣管道公司時的市帳率１﹒２倍，及中石化的交易市帳率約１﹒４倍，今
次昆侖資產出售雖然是珊珊來遲，但絕對是遲賣有著數，作價遠比市場交易估值更高。
另外，公司已指明交易所得款項現金約３７０億元，５０％用於派發股息，４０％用於開拓
天然氣終端銷售業務，１０％將用於償還現有債務及一般營運用途。特別息每股約為２﹒５元，
較昨日收市價６﹒４３港元，佔股價四成，惟股價今日半日（２３日）最高只曾升到７﹒７元
，似乎市場存在憂慮，應該與未來前景有關。
昆侖去年業績中，兩間附屬公司佔整體收入１０﹒１７％，淨利潤佔比３１﹒５８％；再比
較今年首三季度業績，營業額佔比進一步提高至１５﹒５％，淨利潤更高達７３％。意即，在出
售後，未來利潤將會出現大幅度影響。儘管淨利潤與公司股東應佔核心溢利不同，不包括公司物
業、廠房及設備、無形資產、應收帳款及其他應收款項減值虧損及匯兌虧損及其有關稅務影響的
公司股東應佔溢利。惟以板塊去看，ＬＮＧ加工與儲運及天然氣管道，分別佔公司股東應佔溢利
１２﹒２８億及２５﹒３６億，佔整體６４﹒２１億元的５８﹒６２％，粗略估計今次交易已出
售了約八成溢利，未來淨利潤或者股東應佔溢利也好，前景確實令人擔心。不過，值得慶幸的是
，昆侖在天然氣銷售部分佔整體股東應佔核心溢利達３４﹒６７％，而２０１９年度增長幅度高
達１８﹒７２％，是板塊表現最好的一瓣。假如一如公司所講，完成交易後的４０％款項用於開
拓天然氣終端銷售業務，而公司亦能夠做強做大的話，未來天然氣銷售可支撐公司長線發展。何
況昆侖仍擁有多達１６間天然氣業務的附屬公司，今次出售只是兩間，不排除出售未來陸續有來
。今日半日收市價７﹒１３港元，升幅只有１０﹒８％，似乎未能完全反映今天交易對整體資產
價值的體現，同時交易所得的四成巨額款項，通過併購將有利公司進一步成為內地天然氣銷售龍
頭股，中長線亦值得憧憬。《宏滙資產管理董事及投資策略總監 林嘉麒》
【數量有限】訂閱etnet YouTube Channel，即可獲贈etnet精美筆記本及年曆卡！ ► 立即行動