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即市新聞

23/12/2020 08:16

《樓市亮話－湯文亮》合股買樓，可免則免

　　《樓市亮話》政府失驚無神將有顯著跌幅的工商物業印花稅復原，令到不少物業投資者蠢蠢
欲動，由於工商物業的金額比較大，我近日收到不少老友要求合股買樓，我話如果仲想同我做老
友，就唔好叫我合股買樓，老友話唔介意，做合股人好過做老友，俾佢吹脹。

　　人常說，一命二運三風水，四積陰德五讀書，如果做投資買賣，就要改為一膽二力三功夫，
四積蓄五獨資，與人合作買樓是很麻煩，我自己亦試過，當樓市上升，合股人話止賺要賣樓，而
我是長線投資者，認為樓價還有大幅上升空間，結果是我買埋對方的股份，及後樓價下跌，我俾
前合股人笑到失暈，再及後樓價倒升，我又俾人話欺騙股東，自此之後，我永不與人合股買樓。

　　有老友問，如果一定要與別人合作買樓，又如何做好保護工作，令到合作雙方都非常放心，
我話如果推無可推，又或者某些原因一定要合作買樓，首先要訂出賣樓時間表，可以三年，又或
者五年，總之要一個時間，無論賺蝕都一定要賣樓，如果唔用時間做準則，可以用升幅或者跌幅
來界定，升１００％止賺要賣，跌２０％止蝕也要賣，先小人後君子，咁樣做即使合股買樓，都
唔會影響交情。

　　老友話非常同意，希望以這個方法與我合股買樓，老友以為我一定不能推卻，我還有最後一
著，於是同老友講，我時運不佳，買乜跌乜，唔買就升，如果他唔介意，我們是可以合股買樓，
老友聽完之後話要諗一諗，同一個時運不佳的人合作，換轉是我都會打退堂鼓。
《紀惠集團副主席及行政總裁　湯文亮》

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