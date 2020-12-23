《陶冬天下－陶冬》２０２１年中國經濟七大懸念

《陶冬天下》２０２０年的中國經濟上半年可謂驚心動魄，下半年稱得上一枝獨秀。

２０２０年始於中美貿易戰的憂患中，接著一場新冠疫情席捲神州大地，封城堵路措施製造出罕

見的經濟斷崖式下滑。在政府的強勢領導和民眾的積極配合下，５月之後的經濟復甦十分亮麗，

十一黃金周更演繹出內需、出行的報復式反彈，在世界範圍內表現出鶴立雞群的復甦能力。



２０２１年的中國經濟走勢，依然受到疫情的不確定的制約，也受到全球經濟復甦力度的制

約，更受到經濟結構性變化的影響。筆者看來中國經濟在２０２１年有七大懸念值得特別關注。



第一，增長勢頭。疫情如何衍變目前依然是未知數，這給第一季度的經濟表現構成不確定性

，但是政府的強勢領導、大數據追蹤的有效運用、民眾的相對配合，令中國疫情比較受控的機會

大一些。與世界其他國家相比，中國民眾的儲蓄率較高，資產負債表受到疫情的衝擊較小。同時

，財政政策開始發力，十四五規劃啟動，這是筆者看好２０２１年中國經濟進一步復甦的周期性

原因。



中國在這輪疫情應對上，沒有走歐美的財政赤字 量化寬鬆之路，疫情對經濟所產生的衝擊

大多在企業層面消化，銀行以壞帳的形式吸收衝擊。這個對政府財政是好消息，對企業的現金流

尤其是民營企業的現金流卻是壓力。另外新一輪疫情和病毒變異，可能導致全球經濟二次探底，

外部需求短期可能一時轉弱。筆者傾向於相信２０２１年中國經濟增長不會飆升，穩健復甦的機

會較大。



第二，大消費破題。無論從中國經濟體量還是海外市場現狀看，出口主導型發展模式需要改

變。疫情后製造業產業鏈外移的大局估計會延續。從「內循環主體」到「需求側管理」，中國政

府著手打造足以撐起經濟發展的內部新增長源。與過去幾年房地產旺景帶起的消費相比，這次的

政策重點似乎放在收入分配上，放在提升傳統消費，培育新型消費，發展服務消費上。



中國的購買力正在出現分化，下沉市場和新型服務業可能是未來的亮點。物流渠道的完善、

線上銷售的普及，激發了四五線城市的購買力，是這兩年中國零售增長的主戰場。新的產品、新

的服務、新的生活模式帶動新的消費激情，供應創造新需求。筆者認為可選擇的新消費應該是一

二線城市的熱點。需求端管理，其核心是收入的增加和分配。



第三，產業轉型升級。美國圍繞芯片供應的一系列打壓，讓中國政府痛定思痛，「增強產業

鏈、供應鏈自主可控能力」被提升到空前的高度。從政策上、資金上加大高科技、新基建投資會

在２０２１年全面展開。



中國實現全面的科技突破還需要時間，但是國家意志和舉國體制下，筆者認為人工智能、量

子信息、集成電路、生命健康、腦科學、生物育種、空天科技和深海深地等八個領域會迎來投資

高峰期，部分領域迎來突破性進展是可能的。



第四，貨幣環境正常化。中國經濟復甦的步伐，遠遠快過世界其他國家，中國人民銀行的政

策回歸隨即發生。意料之外的貨幣政策正常化，觸發了一系列的債市違約，也給房地產開發商帶

來資金流的壓力。與世界其他主要大國相比，這次中國的貨幣政策可以說是最審慎的，率先脫離

危機應對狀態。



「穩健的貨幣政策」究竟會收緊銀根多少？筆者相信人民銀行無意全方位收緊銀根，但是政

策基調已經轉向常規狀態，對剛性兌付、房地產紅線等歷史問題也需要擺出自己的立場。但是暫

時看不出流動性的全面持續收緊，「不急拐彎」，基本上刻劃出了政府對宏觀政策環境的態度和

思路，中國的貨幣大環境在２０２１年收而不緊。



第五，人民幣匯率。人民幣匯率近期急升，此中有美元貶值的原因，有中國出口強勁的因素

，有海外資金買入中國債券、股票的因素。另外中國經濟走勢和貨幣政策立場，均明顯有別於美

歐日英諸國。簡而言之，人民幣的基本面因素在改善。



在２０２１年中國經濟復甦繼續領先於美國，貨幣政策更有節制性，人民幣債券的收益率仍

具吸引力，預計人民幣匯率依然升值，不過可能呈前高後低的走勢。另外，聯儲政策以及中美關

係也會直接影響人民幣對美元的變化。



第六，資本市場。中國政府從未如現在這樣給予資本市場期許。銀行作為貨幣政策的貫徹主

渠道，對實體經濟的幫助始終不及預期，北京在過去一年中大量推出資本市場新政，試圖用資本

市場的直接融資部分替代銀行主導的間接融資。



中國政府希望從股市得到的是連綿不斷的集資能力，這一點投資者可以感受得到。ＩＰＯ需

要時間，但是投資者習慣於跑步進場，把五年的牛市在五個月內炒上去，結果不斷遭到政策性打

壓。這次的懸念是，Ａ股究竟能不能出慢牛。



第七，數據經濟。全世界沒有哪國的領袖可以集體學習區塊鏈、ＡＩ、量子計算的，中國做

到了。本屆政府對於數據時代的期待、學習熱情是前所未有的。但是另一方面，北京又開始限制

數據壟斷、資本的無序擴張，試圖將新時代的新興產業納入到監管體系中去。同時，數據經濟向

生產、消費上的應用蔓延正在如火如荼地展開著。



中國政府對數據壟斷、無序競爭的遏制，無可避免地對科技巨頭的業務擴張構成衝擊，但是

北京的規範、監管，為的是未來更好的發展，是必要的。中國在數據時代，擁有應用和市場兩大

優勢，是彎道超車的好機會，筆者不認為政府會窒息數據時代、科技巨頭。中國可能在部分智能

領域取得一定的領先地位。



在世界幾個主要經濟體中，中國控制疫情可以說是最成功的，經濟恢復也相對比較順利。隨

著經濟和政策擺脫危機應對狀態，中國可以更多地聚焦在經濟轉型和科技投資上，這對未來十年

的經濟發展甚為有利。《陶冬》



＊ 本文原載於今周刊，為個人觀點，並非投資建議或勸誘。

