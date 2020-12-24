《缸邊嫺談－黃惠嫺》內地藥品降價幅度或低於預期，醫藥股回勇

《缸邊嫺談》上周醫藥股表現強勢，相信是受到有消息指，於１２月１４日至１６日進行的

新一輪國家醫保藥品目錄談判中，成功談判的藥物品種價格下降幅度均未超過５０％（低於去年

的平均降幅６０﹒７％），以及２０２０年國家醫保藥品目錄准入談判展開所帶動。

近年內地政府為解決「看病難、看病貴」，以及「以藥補醫」等存在已久的問題，全力實施

「三醫聯動」的醫療體制改革行動，即醫療、醫保、醫藥三者的聯動。在醫改當中又以「藥品集

中採購」及「國家醫保藥品目錄准入名單」的改革對行業的影響最大。



＊藥品集中採購重塑行業格局＊



２０１８年１１月１４日，中央全面深化改革委員會第五次會議審議通過《國家組織藥品集

中採購試點方案》，明確了國家組織、聯盟採購、平台操作等總體思路。聯盟採購，即是以北京

、天津、上海、重慶，和瀋陽、大連、廈門、廣州、深圳、成都、西安共１１個城市（以下簡稱

４＋７城市）的公立醫療機構結成聯盟集中採購，集合需求提高談判議價能力向藥企採購，以減

輕藥費負擔。在集中採購過程中，方案要求堅持質量標準、堅持帶量採購、堅持公平競爭，以及

堅持聯盟採購。

２０１９年１２月１０日，中國國家醫療保障局（「醫保局」）印發《關於做好當前藥品價

格管理工作的意見》，明確深化藥品集中帶量採購制度改革，堅持「帶量採購、量價掛勾、招採

合一」的方向，壓縮流通環節的不合理費用，從而解決藥價虛高問題，促使藥品價格回歸合理水

平。

時至今日，藥品集中採購已由４＋７城市推廣至更多省市。由實施至今，經集中採購的藥品

價格降幅至少為５０％，至高超過９０％。業內人士均認為藥品集中採購或將成為常態，各藥企

在改變及適應新的市場運作後，亦會找到新的生存空間。

截至目前，內地已組織開展三批集中帶量採購，共涉及１１２個品種，該等藥品均已通過品

質和療效一致性評價；與此同時，國家組織藥品集中採購的範圍亦正有序擴大，預計未來將有更

多藥品品種進入集中採購範疇。



＊國家醫保藥品目錄准入名單＊



為進一步提高參加醫保人員用藥保障水平，規範醫療保險、工傷保險和生育保險用藥管理，

根據《中華人民共和國社會保險法》及相關文件，以及《２０１９年國家醫保藥品目錄調整工作

方案》要求，醫保局及中國人力資源社會保障部組織專家再度對《國家基本醫療保險、工傷保險

和生育保險藥品目錄》（以下簡稱《目錄》）作出了調整。《目錄》中列明基本醫療保險、工傷

保險和生育保險基金所支付藥品費用的標準。

事實上，近幾年，醫保局每年都會展開醫保談判調整《目錄》。以下是自２０１６年起至今

的談判結果：



時間 納入《目錄》的藥品數量 平均降價幅度

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２０１６年 ３種 ５８％

２０１７年 ３６種 ４４％（最高達７０％）

２０１８年 １７種 ５６﹒７％

２０１９年 ９７種（有２７種為續約藥品） ６０﹒７％（續約藥品為２６﹒４％）

２０２０年 談判已完成，結果未公布 談判已完成，結果未公布

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《目錄》的調整及擴大可令受保人受保障的範圍更廣，並減輕其醫藥費用負擔。雖然納入

《目錄》中的藥品其收入將會大幅受壓，但與藥品集中採購「以價換量」的運作模式類同，其目

的都是減少中間流通環節的不合理費用。

在２０１６至２０１９年的四輪醫保談判中，納入《目錄》的藥品範圍持續擴大，至第四輪

談判，藥品範圍已擴大至癌症、罕見病、肝炎、糖尿病、耐多藥性結核病、風濕免疫、心腦血管

、消化等１０餘個臨床治療領域。而最新一輪醫保談判的內容，是按照今年９月醫保局發布的

《２０２０年國家醫保藥品目錄調整通過形式審查的申報藥品名單》（初審名單），共有７５１

個品種通過形式審查。據業內人士預計，在７５１個品種當中，或有近半可望納入新增調入名單

，惟最終名單及降價幅度仍有待公布。

「藥品集中採購」及「醫保藥品目錄名單」調整未來很有可能常態化，而納入的藥品種類及

數量亦有望持續擴大。部分藥品經評審後，需降價才能納入集中採購及醫保名單，此舉並非為壓

縮藥企利潤，而是藉壓縮銷售環節的不合理費用，解決「看病難、看病貴」的問題。「藥品集中

採購」為行業帶來巨大變化，針對藥價虛高，實現降低藥品價格、提高用藥品質、促進產業升級

等多重效應，但藥企在優化經營模式的過程中，其收入及利潤或會因而受到影響。目前醫藥股的

估值仍處於偏低的水平，相信隨著行業調整，前景將進一步向好。筆者在板塊中比較看好藥品研

發及製藥相關股份。《工銀亞洲證券業務部分析員 黃惠嫺》



＊筆者為證監會持牌人士，並無持有醫藥股板塊相關股份

