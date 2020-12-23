【回顧展望－風雲色變】人大通過「國安法」，香港特首被美國制裁

《經濟通通訊社記者張可怡２３日報道》２０２０年即將畫上句號，這一年是回歸２３年以

來最嚴峻複雜的一年，反修例風波硝煙未盡，新冠肺炎又來襲，嚴重打擊經濟民生。當香港面臨

外憂內患之際，全國人大審議「港區國安法」成為全球焦點。「國安」議題向來是香港立法會內

部不同政治勢力的角力點，今次中央繞過立法會直接立法，引起國際輿論，美方更出招制裁中港

官員，令事態演變成中美角力。

由全國人大審議的「港區國安法」於６月３０日通過後當日立即實施，整個立法過程只花了

一個多月。中央繞過立法會直接立法，強調是完善「一國兩制」體系，維護香港金融、貿易和航

運中心地位。然而，英美等西方國家紛紛指摘中國違反《中英聯合聲明》，是大踏步「開倒車」

，代表香港「高度自治」名存實亡。

「港區國安法」以全國性法律形式納入《基本法》附件三，條文共有６６條，分成６章，針

對「分裂國家罪」、「顛覆國家政權罪」、「恐怖活動罪」及「勾結外國或境外勢力危害國家安

全」４大罪行。根據法律條文，以上罪行最高刑罰均為無期徒刑。至於煽動、協助、教唆或資助

他人犯法，嚴重者可處５年以上、１０年以下有期徒刑，較輕者則處５年以下有期徒刑、拘役或

管制。而法例存在「域外管轄權」亦引起國際社會關注，任何人在香港境外組織港獨活動即屬違

法，外國人在自己國家從事相關活動也會觸犯「港區國安法」。



＊張曉明：國安法符合「一國兩制」方針＊



港澳辦副主任張曉明指，「港區國安法」的立法目的，就是為了維護「一國兩制」，中央沒

有把中華人民共和國的刑法、刑事訴訟法、國家安全法等全國性的法律直接適用於香港特別行政

區，而是為香港度身定做一部法案。他亦強調制定「港區國安法」絕不是將香港反對派、泛民陣

營作為一個假想敵，而是聚焦打擊極少數嚴重危害國家安全的犯罪分子。

香港政府和建制派認為，香港已經歷逾一年的示威浪潮，面對示威暴力升級，有政客游說外

國政府制裁香港，以致「港獨」聲勢浩大，「港區國安法」是穩定香港社會的工具。香港特首林

鄭月娥接受外媒專訪時指，「港區國安法」倉猝立法，因港人在２００３年反對《２３條》立法

，２０１５年再否決「政改」，她認為港人多年來不斷對抗與內地、國家安全相關的工作，才令

中央有立法的舉動，希望香港經過一年動盪後能在「港區國安法」下回復穩定。

今年７月８日，中央駐港第四機關的國安公署在香港揭幕，中聯辦主任兼國家安全事務顧問

駱惠寧形容國安公署是「香港安全的使者」，也是「國家安全的守門人」，相信在國安法保駕護

航、國安公署及港府國安機構攜手努力下，危害國家安全的行為和活動一定能夠得到有效防範、

制止和懲治，「一國兩制」在香港的實踐一定能夠不變形、不走樣。



＊美國制裁中港官員 警告勿與相關人士交易＊



「港區國安法」實施後，引起國際反彈，美國財政部於８月７日公布制裁香港現任和前任官

員，以及內地涉港官員，合共１１人，當中包括林鄭月娥、駱惠寧、港澳辦主任夏寶龍等。後來

，美國財政部擴大制裁名單，新增４名中港官員，包括香港警務處國家安全處高級警司李桂華。

當局批評相關官員實施「港區國安法」，破壞了香港的自治權。

被美國制裁後，官員除了在美財產將被扣押外，由於美元是主要的國際結算貨幣，所有官員

在美國勢力範圍內已無法進行融資等多項金融行為。美國國務院在１０月時進一步向國會提交《

香港自治法》報告，並警告任何金融機構切勿與林鄭等被制裁人士交易，否則相關金融機構亦可

能受到制裁。



＊中方強烈譴責制裁行動＊



中方對強烈譴責制裁行為，表示不容美國「抹黑及妖魔化」。張曉明回應指，一些國家對中

方官員採取所謂制裁措施是強盜邏輯，中國制定地方行政區域的法律，與歐美無關。

林鄭月娥回應事件時指，香港是中國不可分離的一部分，香港事務不容外國干預，對於針對

她個人的制裁措施，只是一笑置之，嗤之以鼻。她後來更提到已沒有銀行戶口，需要現金支薪，

所以家中藏有大量現金，但為了維護國家安全受制裁，反而感到榮幸。

美國制裁不足一個月，被制裁官員全數還清物業貸款。警務處副處長（國家安全）劉賜蕙早

於１１月２６日還清其半山嘉富臺物業的創興銀行按揭，警務處國安處高級警司李桂華亦於１２

月２日一筆過還清其藍田麗港城物業的中銀香港按揭。據了解，繼李桂華還清按揭後，制裁名單

合共有九名香港官員或前官員已悉數清還按揭。

