【回顧展望－風雲色變】四議員被ＤＱ民主派總辭，建制派主導議會

《經濟通通訊社記者張可怡２３日報道》全國人大常委會於１１月１１日作出決定，取消專

業議政梁繼昌，以及公民黨楊岳橋、郭榮鏗、郭家麒的立法會議員資格（ＤＱ）。今次ＤＱ議員

完全繞過法庭和《基本法》第７９條的程序，由中央直接出手，引起社會各界的爭議。



＊人大常委會通過關於港區立法會議員資格問題的決定＊



楊岳橋、郭榮鏗、郭家麒及梁繼昌早前報名參加２０２０年換屆選舉時，因為違反《基本法

》１０４條的規定，不符合參選條件，被裁定提名無效，但受疫情影響，立法會選舉押後出現真

空期問題，林鄭就４位議員延任資格的問題請求中央提請人大從憲制層面解決問題。

第十三屆全國人民代表大會常務委員會第二十三次會議，因應香港特首的要求審議了《國務

院關於提請就香港特別行政區立法會議員資格問題作出決定的議案》。會議認為，為了全面準確

貫徹落實「一國兩制」方針和《中華人民共和國香港特別行政區基本法》，維護國家主權、安全

和發展利益，維護香港長期繁榮穩定，必須確保香港特有關公職人員包括立法會議員符合擁護基

本法、效忠中國香港特區的法定要求和條件。



＊立法會議員宣揚或者支持「港獨」主張，將喪失議員資格＊



《議案》決定香港立法會議員，因宣揚或者支持「港獨」主張、拒絕承認國家對香港擁有並

行使主權、尋求外國或者境外勢力干預香港特別行政區事務，或者具有其他危害國家安全等行為

，不符合擁護香港特區基本法、效忠香港特區的法定要求和條件，一經依法認定，即時喪失立法

會議員的資格。有關決定適用於在原定於今年９月６日舉行的香港第七屆立法會選舉提名期間，

因上述情形被香港特區依法裁定提名無效的第六屆立法會議員。

林鄭根據全國人大常委會的決定，宣布４位喪失議席的議員不符合資格具備出任議員的要求

和條件，不能讓他們出任議員，否則就是偏離《基本法》第１０４條。



＊林鄭：提請人大符合《基本法》，並非針對任何一位議員＊



林鄭認為提請人大從憲制層面解決問題，做法符合憲法和《基本法》規定，並不是針對任何

一位議員。港澳辦副主任張曉明亦指，人大常委會的決定為特區政府取消議員資格提供堅實法律

基礎。然而香港大律師公會卻批評做法違反法治社會原則，亦對香港的法治帶來衝擊。

大律師公會強調，選舉權與被選舉權均是香港重要的憲法權利，質疑港府沒有諮詢公民社會

、沒有諮詢相關專家意見，亦無提供證據以示政府已考慮其他可減低公眾健康風險的措施，或提

供合理解釋為何需要押後一年。



＊民主派總辭抗議，立法會失反對聲音？＊



在港府宣布ＤＱ４議員後，民主派議員於當日宣布總辭以示抗議。民主派會議召集人胡志偉

批評人大的決定荒謬，代表中央徹底放棄《基本法》及「一國兩制」，更甚者是授權特首ＤＱ，

破壞三權分立。

１９名議員離職後，議會內剩４３名議員，４１名建制派，加上鄭松泰和醫學界陳沛然，政

府的法案及議員議案只要獲建制派支持就可通過。林鄭表示，不相信民主派議員離開議會後，立

法會將變成橡皮圖章，事實上港府過去提出的法案，並不一定得到建制派一面倒的支持。她又提

到，政府每個提交上立法會的建議，包括境外投票、明日大嶼均經過深思熟慮，當然希望盡快獲

得通過，提高效率，但她亦承認在任何民主社會內，多元聲音很重要，表示歡迎反對意見，尊重

立法會制衡作用。

中大政治與行政學系高級講師蔡子強向《經濟通》表示，擔心沒有民主派的議會在政治層面

上變成橡皮圖章。雖然在民生問題上建制派會有反對聲音，但政治問題他們一定會緊跟中央，不

會有任何異議。他表示，中央收緊香港的管治權，受國際大環境因素影響，現時的國際大環境比

１０年前惡劣，因為目前中美關係緊張，香港難免被捲入漩渦，和美國關係密切的議員會受到更

大的壓力。

蔡子強坦言，大家都擔心今次ＤＱ事件開了先例，日後民主派政黨未必能繼續走議會路線。

他又擔心民主派總辭後，未來一年可能會極速通過很多中央加強收緊香港自主權的法例。過往議

會上有民主派，他們會用不同方法阻止法例通過，若日後失去民主派，議會在政治議題上聲音會

較單一。（ｚｚ）

