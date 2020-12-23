【新冠肺炎】林鄭：將立例緊急使用疫苗，回港隔離延至最多２８天

《經濟通通訊社２３日專訊》特首林鄭月娥傍晚出席記者會，宣布行政會議在《預防及控制

疾病條例》下制定新規例，讓新型冠狀病毒疫苗作緊急使用，並修訂現有規例，將強制檢疫期限

由１４天，改為不多於２８天，以提供更佳保障。（ｈｙ）

