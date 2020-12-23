《日入而息》九倉１２０億奪文輝道豪宅地，小米市值破千億美元

《今天重點》﹡山頂文輝道豪宅地由九倉以１２０億元投得，每呎地價４６２７２元，勝市

場預期，並創住宅官地呎價新高

﹡特首林鄭月娥宣布立例緊急使用疫苗，並將回港隔離延至最多２８天，本港

已經與阿斯利康藥廠達成採購協議，至此已成功採購來自３間藥廠２２５０

萬劑疫苗

﹡本港新增５３宗確診，２宗輸入個案與英國新變種病毒脗合

﹡小米市值突破１千億美元關口，繼續刷新歷史新高

﹡黎智英向高院申請保釋獲批，保釋金１千萬元



《即日市況》﹡小米連番破頂友邦撐市，港股低開高走升２２３點收２６３４３點



《深滬股市》﹡滬指彈０﹒７６％能源股領漲，兩市成交連日破九千億



《美元匯價》﹡市場料會有新一波疫情出現，美元跌勢放緩；歐元最新報１﹒２１８９╱

９０，日圓最新報１０３﹒４３╱４４



《公司資訊》﹡港交所（００３８８）場外結算公司為兩家日資金融機構完成客戶結算交易

﹡ＥＳＲ（０１８２１）旗下物流地產ＲＥＩＴ於韓國上市

﹡阿里高層加入高鑫零售（０６８０８）董事會，財年結算日改至３月底

﹡信達生物（０１８０１）自研藥物蘇立信獲藥監局批准兩項新適應症

﹡建灝地產斥資１８﹒７億元收購倫敦兩幢商業項目

﹡柏榮（０８３１６）控股權易手，要約人折讓約８７％提全購，今復牌

﹡高銀金融（００５３０）今早停牌

﹡第一太平（００１４２）旗下ＭＰＩＣ出售菲電力供應商５６％權益，涉

３６億元

﹡渣打（０２８８８）發現偽冒公告，澄清並無與曠逸國際簽訂戰略協議

﹡港鐵（０００６６）明年１月２３日推二維碼付費乘車服務

﹡集一控股（０１４９５）就收購健康管理平台服務商５１％股權訂戰略框架

協議

﹡傳長和（００００１）與卡塔爾電訊商，最快本周就合併印尼電訊業務達協

議

﹡匯豐ＰａｙＭｅ系統一度發生故障，服務現已回復正常

﹡萬科香港以底價５﹒７６億元統一深水？海壇街舊樓業權

﹡電視廣播（００５１１）李寶安向員工發信：全體凍薪不派年終花紅

﹡樂亞（０８１９５）完成配股淨籌約８７７０萬

﹡中國銀行（０３９８８）副行長孫煜即日起辭任

﹡孫煜獲委任為中銀香港（０２３８８）副董事長兼總裁

﹡正商實業（００１８５）近８﹒８億元人民幣購入鄭州市兩幅住宅地

﹡智中國際（０６０６３）委任楊建華為首席財務官

﹡中銀航空租賃（０２５８８）孫煜辭任董事長等職務，即日生效

﹡東陽光藥（０１５５８）治療成人２型糖尿病藥物審批完畢並獲准上市

﹡晨訊科技（０２０００）以２６６７萬元人民幣出售內地物聯網系統公司

５１％股權

﹡協鑫新能源（００４５１）內部資源或不足以償付現有票據，正進行交換要

約

﹡傳金屬鋰全系產品上調一成，贛鋒鋰業（０１７７２）回應：僅部分產品價

格有上調

﹡富昌證券遭證監會罰款３６０萬元，涉進行最少９３次非法沽空

﹡悅城地產（００２０７）投得南昌市地塊，總代價１７﹒９６億元人民幣



《國企紅籌》﹡ＴＣＬ電子（０１０７０）主席兼執董李東生擬增持最多５００萬股



《中國要聞》﹡深圳支持５Ｇ產業化發展，示範園區最多獲５０００萬獎勵

﹡深圳２０３５年遠景目標：經濟總量、人均ＧＤＰ翻番

﹡內地中小房企業績堪憂，龍頭房企大概率完成銷售目標

﹡北京寫字樓空置率近兩成，租金跌幅刷新十年記錄

﹡內地推進時速４００公里高鐵６００公里磁浮技術研發

﹡王者榮耀等遊戲開人臉識別，未驗證成功只能玩個半鐘

﹡去哪兒表示元旦酒店預訂量同比增八成，熱門地廣州西安

﹡國務院關稅委表示對第二批抗癌藥和罕見病藥原料零關稅

﹡中證監表示審慎監管金融創新，防止資本無序擴張；中證監今年以來罰沒款

金額超過４０億元；從五方面入手提高上市公司質量；中證監姜小勇稱沒有

好的上市公司就沒有好的資本市場

﹡外匯局表示明年重點推進金融市場高水平雙向開放

﹡深交所表示全力維護創業板註冊制高質量運行

﹡上清所表示明年要促進「玉蘭債」業務落地

﹡人行文章表示完善以內為主、內外均衡現代央行貨幣調控；人行成功在港發

行１００億人幣央票，利率為２﹒７％；７及１４天１１００億逆回購利率

持平，淨投放１０００億

﹡冶金研究院報告表示中國粗鋼年產量將首次突破１０億噸

﹡發改委表示明年繼續鼓勵企業發行小微企增信集合債券

﹡越南下周一起對原產中國部分冷軋鋼徵反傾銷稅

﹡海爾智家首掛，構建「Ａ＋Ｄ＋Ｈ」全球資本市場布局

﹡外交部表示中俄聯合空中巡航是例行合作，不針對第三方

﹡共和黨建議華府進一步收緊對中芯的限制

﹡華府警告美企在華設數據中心或導致網絡安全風險

﹡小鵬汽車關聯公司成立智能機器人新公司

﹡百度智行科技成立成都公司，業務涉智能車載設備製造

﹡國家能源局確認明年新能源規劃新增裝機１﹒２億千瓦

﹡華為表示ｎｏｖａ７系列５Ｇ手機第三季全國銷量第一

﹡美商務部長羅斯表示中國今年農產品採購量或創歷來最高

﹡監管要求各省排查今明兩年到期企業債本息兌付等風險

﹡上交所董國群稱四舉措支持上市公司提升科技創新能力

﹡臨港１２個市政交通項目集中開工，總投資３４億人幣

﹡山東黃金購加國公司遭否，中方斥以國安為由政治干預

﹡馬來西亞對中國、南韓及越南進口鋼卷板徵反傾銷稅

﹡驚傳ＣＥＯ飲毒普洱後成植物人，游族網絡稱謠言

﹡螞蟻集團表示下調部分年輕用戶花唄額度，倡導理性消費

﹡乘聯會表示１２月前三周乘用車零售日均同比增２５％

﹡韓正稱壯大實體經濟，加快出台離島免稅購物新政策



《其他消息》﹡涂謹申不排除遊戲規則修改，袁嘉蔚早料難完成任期

﹡黎智英向高院申請保釋獲批，保釋金１０００萬元

﹡金管局表示內地當局肯定香港金融樞紐作用，疫情下金融體系仍具韌性

﹡賀知義獲任命為終審法院非常任法官

﹡本港去年整體貧窮人口增至６４﹒１５萬人，貧窮率為９﹒２％

﹡證監會發表開放式基金型公司的客戶盡職審查建議規定諮詢總結

﹡深股通額度全日用３０﹒９億元；滬股通額度全日用３４﹒３億元，陸股通

淨流入逾４３億

﹡利嘉閣表示１１月私宅轉手獲利率９７﹒２％創兩年低位

﹡經絡表示ＭＭＩ連升兩個月，最新報１﹒９４厘



《新冠肺炎》﹡本港今日新增５３宗確診個案，２０宗源頭不明

﹡兩名英國返港確診學生，基因排序與英國變種病毒脗合

﹡河南將開展重點人群疫苗接種，冷鏈、口岸工人優先

﹡大連疫情擴散開展全面檢測，持陰性檢測證明才可離市

﹡川航暫停中轉英國赴華旅客，新毒株來勢洶洶民航股軟

﹡瀋陽六旬婦南韓返國隔離後檢測呈陽，全市啟戰時狀態

﹡一名駐守牛頭角軍裝警員初步確診；一名駐守西區分區男警員初步確診

﹡屯門醫院７７歲男患者離世，累計１３３人染疫亡

﹡何栢良倡２４小時內完成檢測及報告結果

﹡食衛局表示約８００人因系統故障未收到陰性檢測結果

﹡梁美芬批評港府「佛系抗疫」，若人手不足應找外援

﹡許樹昌稱接種疫苗後靜待１５分鐘，觀察有否嚴重過敏

﹡港大助理教授籲市民接種疫苗，嚴重過敏反應不常見

﹡傳行會同意在現行防疫規例下立例緊急批准使用疫苗

﹡星島要求下月起員工每月須放四天無薪假，為期三個月

﹡竹篙灣檢疫女子擅離醫院，醫管局稱將檢討保安安排

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