《華爾街內望》市場憧憬經濟復甦，美股續個別發展道指漲１１４點

《經濟通通訊社２４日專訊》市場憧憬出台刺激措施，加上上周初次申請失業金人數下降，

美股周三（２３日）繼續個別發展，當中道指及標指向好。

道指漲１１４點或０﹒３８％，報３０１２９點。標指漲２點或０﹒０７％，報３６９０點

。納指跌３６點或０﹒２９％，報１２７７１點。

美國政府可能在年底停擺，加上缺乏新一輪財政刺激措施的可能性增加，因為總統特朗普日

前威脅不會簽署８９２０億美元，包含美國民眾急需援助的新刺激法案。

最新經濟數據出現分歧，美國初次申請失業金人數減少，耐用品訂單增加，不過消費者支出

回落，個人所得下降，消費者信心下降，而疲軟的通脹數據讓市場更加確信聯儲局可能會將寬鬆

貨幣政策至少維持到２０２４年。

英國和歐盟達成脫歐貿易協議的可能性似乎更大，因為有歐洲高級外交官消息指，協議可能

即將達成。

個股及板塊方面，地產股、科技股、公用股下跌，輝瑞漲１﹒９％，公司與華府達成協議在

明年７月前額外供應１億劑疫苗。Ｓｕｐｅｒｎｕｓ Ｐｈａｒｍａｃｅｕｔｉｃａｌｓ急升

１４﹒６％，其用於治療注意力缺陷多動障礙的實驗性藥物在後期實驗中達到主要目標。

美國航空、美聯航分別漲２﹒６％和２﹒７％，兩公司公布暫時讓員工重返崗位的計劃，作

為即將出台的財政救助計劃的一部分。

電動卡車製造商Ｎｉｋｏｌａ跌１０﹒７％，公司取消與垃圾處理商Ｒｅｐｕｂｌｉｃ

Ｓｅｒｖｉｃｅｓ的電動垃圾車開發協議。

指標十年期國債收益率升４個基點，報０﹒９５６％，曾升至０﹒９７３％，創月初以來最

高。（ａｌ）

