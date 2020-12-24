《國金與投資－曾廣標》病毒變種了，疫苗還有用？

《國金與投資》在聖誕大節之前，英國證實爆發變種新冠病毒，據稱傳染力增加七成，英國

政府宣布包括倫敦在內的東南部提高至最高防疫級別，差不多全面封城。歐洲大陸各國聞訊紛紛

對英國封關，法國甚至一度連貨物也不准進口，在其他地區包括香港，也實行對英國封關，以防

變種病毒傳入。情況令金融市場對世紀疫症又起恐慌，周初環球股市普遍下跌，及至周三才反彈

。



＊英式變種個案大增惹恐慌＊



首當其衝的是英國股市和英鎊匯價，但跌幅亦不算很厲害，即時輸得較多的是持英鎊好倉的

投機客，以及持有各地涉旅遊業股票的投資者。事件證明雖然有了疫苗及陸續開始接種，但病毒

的傳播速度卻來得更快，當出現傳染力大增的變種，個案大增定必引起新的恐懼。英國每日的新

增個案升上３萬多宗創新高，與英國往來較密切的國家，自必要對來客封關自保，至於連本國國

民也不准返國，則引起了爭論，歐盟行政當局就不主張這樣做。



理論上，英國明年初便正式退出歐盟，因此，歐盟各國不等待歐盟會議便爭相自行封堵英國

，這反映出脫歐令到英國更被動。特朗普與約翰遜稱兄道弟，美國未立即封關，但萬一變種病毒

傳入美國及出現大規模感染，則特朗普又會留下多一個污名。美國其實亦有制定封關的應急方案

作為備用，只怕跛腳鴨政府又拖拖拉拉。



＊英國封城外國封關 有道理＊



然而，國際社會對變種病毒是否要如斯恐懼呢？據世衛組織指出，這種九月開始在英國發現

的病毒，過去也曾在丹麥，荷蘭和澳洲等出現，但沒有如英國般出現大規模感染。新冠病毒出現

基因變異也不是首次，不過，今次的變異會更容易侵入人體及導致恢速傳播，因此，雖然暫時只

在英國大規模爆發，也難以丟以輕心。



大多數專家認為，英國變種病毒不會增加受感染者的死亡率，但年輕人也會變得較容易受感

染，當大規模擴散時，雖然死亡率不變，後果也是更多人會不治，醫療系統可能會不勝負荷。因

此，英國暫時封城，外國暫時封關，還是有道理的。



現時對抗世紀病毒的最大希望在於疫苗已陸續開始接種，專家們指出，疫苗仍可以防止英式

變種病毒，同時，新冠病毒的變種速度不算快，估計，當大規模接種之後，才會促使病毒加速變

種「自保」，與疫苗持續對抗。目前最重要的是把英式變種病毒壓下去，及更快速展開及進行疫

苗接種，同時，不應只是富裕國家的民眾可以接種，國際社會還要確保貧窮國家的民眾也可盡早

獲得疫苗供應。



＊平等互助 全人類皆有疫苗＊



西方國家很喜歡「黑中國」，但事實上，中國除了嚴格抗疫基本上已控制疫情之外，也造好

準備幫助眾多發展中國家可廉價獲得疫苗，反映出中國的體制更重視平等和互助，而西方體制是

以資本力量為先，即有錢有能力便可以讓本國國民先行大量接種。特朗普早已多次講出他心中所

想，只不過美國選民認為他抗疫懶散而把他踼下台。如今特朗普行將下台，就反而改口指國會通

過的９０００億美元臨時紓困方案派錢太少，認為每人派６００美元「失禮」，應每人獲派

２０００美元云云。有認為特朗普可能拒簽議案，但看來，他只是隨意亂說，反對「亂派錢」的

不是民主黨人，而是共和黨人呢！特朗普中招之後，表面上急促治愈，但看來已開始變痴呆了。



＊疫苗不分中外 均要安全有效＊



香港在一國兩制下實行資本主義，當然是資本先行，政府的責任是盡快花錢買進安全有效的

疫苗讓市民免費接種。相比於澳門，香港又一次落後，澳門月底開始便有不同的疫苗供市民選擇

，但香港至快也要到１月才有貨，林鄭又被賀一誠拿了頭彩，於是「補充」謂市民其實可根據不

同的時間和地點來揀選疫苗。



坊間有人想對中國製的疫苗污名化，若更相信外國貨，則德國或英國研製的也有選擇。香港

有多位頂級專家作為政府抗疫顧問，會確保相關疫苗安全有效才會建議開始為市民接眾，不論疫

苗是來自中國還是外國。



＊病毒與疫苗持久戰 每年皆要接種＊



現時各款疫苗只用一年時間便研究出來，屬於急就章，無法保證接種者可以有多長時間的免

疫力，加上病毒日後還會變異，民眾大有可能要每年均接種，就好像流感疫苗一樣。



病毒不會如特朗普所說的自動消失，目前唯一的希望還是不斷完善和改進疫苗，以應付和世

紀病毒打持久戰！《資深評論員 曾廣標》

